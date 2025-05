"Bin zurück": Kelly MissesVlog überrascht mit kurzen Haaren

Kelly MissesVlog (31) ist zurück – und das mit einer echten Überraschung für ihre Fans: Die YouTuberin meldet sich mit einem völlig neuen Look auf Instagram. Auf den Fotos zeigt sich Kelly mit einer deutlich kürzeren Frisur, denn ihre einst lange Mähne ist nun einem kinnlangen Haarschnitt gewichen. Die Schnappschüsse kommentiert sie mit: "Chop, chop. Ich bin zurück!" Für ihr neues Erscheinungsbild bekommt sie zahlreiche Komplimente – ihren Fans scheint also sowohl ihr Comeback als auch die neue Frisur zu gefallen.

Die Follower feiern Kelly für ihre Typveränderung und vergleichen sie prompt mit Musikerin Gracie Abrams (25) und schreiben Sätze wie: "Steht dir so gut!" und "Schön, dass du wieder da bist." Ihr letzter Beitrag ist bereits über acht Wochen her. Damals hatte die Influencerin ihren Fans von der schwierigen Zeit rund um ihre krebskranke Mutter berichtet. Ihre Rückkehr im Netz kann offenbar als positives Zeichen gewertet werden: Langsam, aber sicher scheint sie wieder Kraft zu schöpfen.

Schon in der Vergangenheit hatte Kelly ihren Followern sehr offen und ehrlich von ihren privaten Herausforderungen berichtet. In einem YouTube-Video hatte sie unter Tränen erzählt, wie schwer es war, ihre an Brustkrebs erkrankte Mutter zu begleiten und Abschied zu nehmen. "Einen geliebten Menschen langsam an dieser Krankheit sterben zu sehen, war das Härteste, was ich in meinem Leben durchstehen musste", erklärte sie. Ihre Ehrlichkeit und ihre Nahbarkeit machen Kelly für viele zu einer der authentischsten Stimmen der deutschen YouTube-Szene. Für ihre Offenheit erhält sie regelmäßig viel Zuspruch – es sind gerade diese zwischenmenschlichen Momente, die ihre treue Fan-Community immer wieder würdigt.

Instagram / kel Kelly MissesVlog im Mai 2025

Instagram / kel Kelly MissesVlog und ihre Mutter

