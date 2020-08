Mit dieser Reaktion hat Kelly MissesVlog sicher nicht gerechnet! Die 27-Jährige gehört seit Jahren zu Deutschlands erfolgreichsten YouTubern. Auf ihren Social-Media-Kanälen unterhält Kelly (27) ihre Fans aber nicht nur mit witzigem Content, sondern gibt auch ehrliche Einblicke in ihr Leben. So offenbarte sie etwa, Opfer eines Stalkers geworden zu sein. Jetzt möchte die Blondine mit ihrer Community ihren Abnehmerfolg feiern – statt Respekt erhält sie jedoch einen Shitstorm...

Auf Instagram wirbt Kelly aktuell für eine Abnehmkur. Dabei betont sie, dass es sich nicht etwa um eine Wunder-Crash-Diät handele, sondern sie sich 31 tagelang bewusst und ausgewogen ernährt habe. Ein Vorher-Nachher-Bild der Webvideo-Produzentin soll das Body-Resultat schließlich zeigen. Die Reaktionen ihrer Follower sind jedoch ernüchternd. "Ich sehe halt so gar keinen Unterschied, außer, dass du etwas anders stehst. Hätte aber eh nicht damit gerechnet, dass du für so einen Mist wirbst", schreibt etwa ein User. Und auch andere Follower bringen in den Kommentaren ihre Enttäuschung über die Kooperation zum Ausdruck.

Hat die Deutsch-Tschechin diese Ablehnung nicht kommen sehen? YouTube-Kollegin Dagi Bee (25) stand vor zwei Jahren wegen eines ähnlichen Posts unter Beschuss. Die Netz-Beauty warb damals für Carb-Blocker und wurde dafür von anderen Social-Media-Stars kritisiert. Ob Kelly nun ein ähnliches Schicksal bevorsteht? Was haltet ihr davon, dass sie für eine Abnehmkur wirbt? Verratet es in unserer Umfrage.

Kelly MissesVlog, Juli 2020

Kelly MissesVlog, April 2020

Dagi Bee, YouTuberin

