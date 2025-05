"Motivation weg": Kelly MissesVlog quält sich durchs Gym

Die erfolgreiche YouTuberin Kelly MissesVlog (31) gab ihren Fans nun in ihrer Instagram-Story ehrliche Einblicke in ihren Alltag. Sie hat beschlossen, sich wieder verstärkt ihrem Fitnessprogramm zu widmen, doch die Motivation scheint sie langsam im Stich zu lassen. "War ich wieder eine Woche nicht im Gym? Ja", gestand Kelly offen. Trotzdem zeigte sie sich entschlossen: "Lass’ ich mich davon entmutigen? Nein." Selbsteinsicht gepaart mit Durchhaltevermögen scheinen ihr Mantra zu sein.

In ihrer Story schrieb Kelly auch, dass sie an einer Art "Zwei-Monats-Grenze" gescheitert sei – eine Phase, in der ihr die Energie oft abhandenkommt. Trotzdem zeigte sie sich optimistisch und glaubt, dass sie es schaffen könnte, den Fitness-Lifestyle in ihren Alltag zu integrieren: "Ich habe auch das Gefühl, dass wenn ich das noch einen Monat durchziehe, ich darüber hinweg bin und es einfach eine Gewohnheit wird." Begleitet wurde ihr Statement von einem Schnappschuss aus dem Fitnessstudio, auf dem sie in einem bequemen, übergroßen T-Shirt entspannt posiert. Ihre authentische Art gibt Fans sicherlich das Gefühl, mit ihren eigenen sportlichen Herausforderungen nicht allein zu sein.

Erst kürzlich überraschte Kelly ihre Follower mit ihrem neuen Look, nachdem sie sich mit einer kürzeren Frisur stilvoll nach einer Social-Media-Pause zurückgemeldet hatte. Ihre einst lange Mähne wich einem modernen, kinnlangen Haarschnitt, der viel positive Resonanz hervorrief. Dieser mutige Schritt verdeutlicht, dass Kelly immer wieder bereit ist, etwas Neues auszuprobieren – ob im Fitnessstudio oder bei ihrem Erscheinungsbild. Ihr Motto scheint klar: Herausforderungen sind da, um angenommen zu werden, und auch kleine Pausen oder Rückschläge sind völlig in Ordnung.

Anzeige Anzeige

Instagram / kel Kelly MissesVlog, YouTuberin

Anzeige Anzeige

Instagram / kel Kelly MissesVlog im Mai 2025

Anzeige Anzeige