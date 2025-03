Anna Heiser und Mann wollen Leben abseits der Öffentlichkeit

Gerald (39) und Anna Heiser (34), das beliebte Paar aus der RTL-Show Bauer sucht Frau, planen eine drastische Veränderung in ihrem Leben. Nach turbulenten Jahren, in denen Eheprobleme und ein Burn-out Gerald stark zugesetzt haben, möchte die kleine Familie künftig in Annas Heimat Polen leben. Gerald will dort auf einer Bohrinsel arbeiten, während Anna, die weiterhin auf Instagram aktiv bleiben möchte, über eine spätere berufliche Neuorientierung nachdenkt. Ein weiterer Schritt: Beide überlegen, sich langfristig komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, vor allem zum Schutz ihrer beiden Kinder.

Ihre Pläne begründen die Heisers mit den negativen Seiten des öffentlichen Lebens. Anna erklärte in einem Gespräch mit Gala, dass insbesondere die Hasskommentare auf Social Media ein Problem seien. "Ich lese schon sehr viel nicht, weil ich nicht verletzt werden möchte", so die Influencerin. Doch sie mache sich vor allem Sorgen, dass ihre Kinder später unangenehme Dinge über ihre Eltern im Internet entdecken könnten. Gerald hingegen blickt trotz der anstehenden Veränderungen zuversichtlich in die Zukunft. Insbesondere seine neue Arbeit biete ihm die Möglichkeit, sich in den Phasen, in denen er bei der Familie ist, voll und ganz auf seine Kinder zu konzentrieren: "Ich bin dann nicht am Telefon oder muss irgendwas machen."

Die Geschichte von Gerald und Anna begann vor einigen Jahren in der berühmten Kuppelshow, in der sich der Landwirt aus Namibia und die Teilnehmerin kennenlernten. Nach ihrer Hochzeit ließen sie sich zunächst in einer Farm nieder und bauten dort ihre Familie auf. Doch der öffentliche Druck und persönliche Krisen belasteten ihre Ehe stark, bis eine Paartherapie und ein radikaler Lebenswandel den beiden halfen. Heute scheinen Gerald und Anna ihre Prioritäten klar definiert zu haben: Die Familie steht an erster Stelle, gefolgt von einem neuen Anfang in Polen.

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser mit ihren Kindern, 2023

