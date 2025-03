Ariana Grande und Ethan planen trotz Kritik ihre Hochzeit

Läuten bei Ariana Grande (31) und Ethan Slater (32) etwa bald die Hochzeitsglocken? Die beiden Schauspieler hatten sich 2022 am Set von Wicked kennengelernt, ließen sich kurze Zeit später beide von ihren damaligen Ehepartnern scheiden und kamen zusammen – was für viele Schlagzeilen und ordentlich Kritik sorgte. Doch trotz allem würden sich die zwei noch dieses Jahr das Jawort geben wollen. "Ariana würde Ethan gerne heiraten und glaubt, dass er ihr Seelenpartner ist", verrät ein Insider gegenüber Daily Mail. Auch über gemeinamen Nachwuchs würden die beiden wohl nachdenken. Gerade die Mutter der "Break Free"-Interpretin würde sich darüber wohl sehr freuen, da sie sich schon lange Enkelkinder wünsche.

Die vergangenen Monate waren jedoch für Ariana nicht leicht. Sie hatte nicht nur mit der Kritik an ihrer Beziehung zu kämpfen, sondern bekam auch viel Gegenwind für ihre Figur. Fans bemerkten, dass sie bei ihren vielen Award-Show-Auftritten so wirkte, als hätte sie viel abgenommen – obwohl sie sich mit einem Erklärvideo dagegen wehrte, nagten diese Kommentare an Ariana. "Ethan hat sie sehr gestützt. Sie wehrt sich seit Monaten gegen Betrugsvorwürfe und wird mit allen nur erdenklichen Schimpfwörtern beschimpft. Natürlich tut ihr das weh", so die Quelle. Nach dem vielen Stress plane das Paar nun erst einmal einen ausgiebigen Urlaub. Sie würden ein paar Wochen durch Europa und Asien reisen und sich an Stränden entspannen wollen.

Ob Ariana und Ethan dieses Jahr nach ihrer Auszeit tatsächlich heiraten und eine Familie gründen werden, bleibt abzuwarten. Für beide wäre es nicht die erste Ehe – Ethan hat bereits ein Kind. 2022 kam sein Sohn auf die Welt, wenige Monate bevor er sich von seiner Frau und Kindsmutter Dr. Lilly Jay trennte. Doch trotz der Scheidung und der vielen Schlagzeilen um seine Beziehung mit Ariana ziehen er und seine Ex-Frau für ihren Nachwuchs gemeinsam an einem Strang. "Wir beide lieben unseren Sohn zu 100 Prozent der Zeit, unabhängig davon, wie wir unsere Elternzeit aufteilen", betonte Lilly in einem Aufsatz für The Cut⁣, in dem sie auch offen darüber sprach, wie schwer die Trennung für sie gewesen sei.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Backgrid Ethan Slater und Ariana Grande bei den National Board of Review Awards in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Slater und Dr. Lilly Jay im Juni 2018

Anzeige Anzeige