Ethan Slaters Ex-Frau Lilly spricht erstmals über Scheidung

Während der Dreharbeiten zu Wicked knisterte es zwischen Ethan Slater (32) und Ariana Grande (31) – obwohl beide zu dem Zeitpunkt verheiratet waren. Monatelang drehten sich die Schlagzeilen um ihre Romanze und die verlassenen Ehepartner. Dr. Lilly Jay, die Ex-Frau des Schauspielers, äußert sich nun erstmals zu der schwierigen Zeit der öffentlichen Trennung. "Ich hätte wirklich nie gedacht, dass ich mich scheiden lasse. Vor allem nicht kurz nach der Geburt meines ersten Kindes und erst recht nicht im Schatten der neuen Beziehung meines Mannes mit einer Berühmtheit", erklärt sie in einem Text für The Cut.

Die Psychologin, die auf die mentale Gesundheit von Frauen spezialisiert ist, schildert, wie sehr sie der Verlust ihres früheren Lebens bis heute belastet. "In dieser Zeit der Trauer und Überraschung, über ein Jahr nachdem das Ende meiner Ehe öffentlich wurde, vermisse ich zutiefst die unsichtbare Existenz, die ich mir als Psychologin aufgebaut habe", schreibt Lilly. Darüber hinaus vermutet die US-Amerikanerin, dass ihre Karriere durch die vielen Schlagzeilen um sie, ihren Ex-Mann und Ariana in Mitleidenschaft gezogen wurde. So sei nach einem weiteren Artikel über das Liebes-Aus auf einmal ein Jobangebot zurückgezogen worden, und ein Patient habe ganz überraschend seinen ersten Termin mit ihr sausen lassen.

Trotz der Trennung ziehen Lilly und Ethan für das Co-Parenting ihres Sohnes weiter gemeinsam an einem Strang: "Wir beide lieben unseren Sohn zu 100 Prozent der Zeit, unabhängig davon, wie wir unsere Elternzeit aufteilen." Nach dem großen öffentlichen Rummel um sie und ihre Beziehung will die Psychologin nach vorne schauen. Sie habe sich damit abgefunden, dass sie nun nicht mehr zurückgezogen leben kann und lerne jetzt, damit umzugehen. Lilly und Ethan hatten sich in ihrer Jugend kennengelernt und im Jahr 2018 das Jawort gegeben. Ihr Sohn kam 2022 auf die Welt, wenige Monate bevor sich die beiden trennten. Seitdem ist der 32-Jährige mit Ariana zusammen – er und die Sängerin halten ihre Beziehung weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Dr. Lilly Jay und Ethan Slater im Dezember 2017

Getty Images Ariana Grande und Ethan Slater im November 2024

