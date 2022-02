Inscope21 (27) schwebt auf Wolke sieben. Erst Ende des vergangenen Jahres machte der YouTuber öffentlich, dass er zum ersten Mal Vater wird. Mit der Mutter seines Sohnes ist er zwar nicht zusammen, doch laut Aussagen der Netzpersönlichkeit verstehen sich die werdenden Eltern gut miteinander. Nun hatte der Stuttgarter erneut überraschend freudige Neuigkeiten für seine Community. Inscope verriet nämlich, dass er seit Kurzem eine neue Freundin hat.

Anfang des Monats gab der YouTuber in einem Livestream auf Twitch bekannt, dass er seit Kurzem wieder in festen Händen sei. Wer die Glückliche an seiner Seite ist, verriet Inscope damals noch nicht direkt. Doch nur wenig später machte er seine Beziehung zu der Influencerin Alexa Breit dann öffentlich. Auch über ihr erstes Kennenlernen sprachen die beiden Turteltauben bereits vor laufenden Kameras. "Eigentlich hat sie mich geklärt", begann er zu erzählen. So hätten sich die zwei bei einem gemeinsamen Projekt kennengelernt. Der 27-Jährige habe zwar gleich Interesse an der blonden Schönheit gezeigt, sie habe jedoch nicht sofort zurückgeschrieben.

Alexa gestand zudem, dass sie Inscope vor ihrer Beziehung eigentlich nicht gekannt habe. Auch Liebe auf den ersten Blick sei es bei den beiden nicht gewesen, denn Alexa war anfänglich überhaupt nicht von dem Webstar überzeugt. "Du hast mir ja dann geschrieben und ich dachte mir so: 'Boah, eigentlich gar nicht mein Typ, aber vielleicht könnte es ja ganz interessant werden", berichtete die 22-Jährige.

Inscope21 und Alexa Breit im Februar 2022

Alexa Breit, Influencerin

Inscope21 und Alexa Breit im Februar 2022

