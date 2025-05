Baby-Gerücht bestätigt? Inscope21 gesteht Fehler als Vater

Nicolas Lazaridis alias Inscope21 (30) scheint nun seine Vaterschaft von Jennifer Saros (29) Sohn Keksi zu bestätigen. Die Ex-Bachelorette hatte dem bekannten Social-Media-Star kürzlich indirekt öffentlich vorgeworfen, den gemeinsamen Sohn kaum zu sehen und sich nicht genügend zu kümmern, was bereits für wilde Spekulationen sorgte. Jetzt hat sich der Influencer erstmals auf Instagram dazu geäußert und gesteht: "Ja, ich bin kein perfekter Vater, und ja, ich habe einiges versäumt in den letzten Jahren."

Er räumt öffentlich ein, dass er Schwierigkeiten hatte, in der Vergangenheit seiner Vaterrolle gerecht zu werden. Zugleich verspricht er Besserung: "Ich werde mein Bestes geben, meiner Rolle so gut wie es geht in allen Belangen nachzukommen – schaffe ich das bereits? Nein, aber ich arbeite daran." Die Diskussion entbrannte besonders deshalb, weil das gemeinsame Kind kurz nach der Geburt die Diagnose Prader-Willi-Syndrom, einen genetischen Defekt, erhielt und somit mehr Betreuung braucht als viele andere Kinder. Im Netz kursierte daraufhin der schwere Vorwurf, er würde sich wegen der Behinderung bewusst von seinem Kind fernhalten. In seiner Story fand Inscope21 jedoch klare Worte: "Mir zu unterstellen, ich würde mein Kind verstoßen, weil es eine Behinderung hat, ist nicht in Ordnung."

Vor einigen Tagen hatte die 29-Jährige in ihrer Instagram-Story den Stein ins Rollen gebracht. Zum allerersten Mal hatte sie öffentlich auf den Vater ihres Sohnes angespielt und dabei kein Blatt vor den Mund genommen. "Ich habe mich jahrelang bewusst zurückgehalten und nichts öffentlich gesagt. Aber wenn jemand so dreist ist, die Wahrheit zu löschen, um sich selbst besser darzustellen, dann ist irgendwann Schluss. Es reicht", stellte Jennifer zu dem Zeitpunkt klar. Ob es nun zu einer Annäherung kommt, bleibt abzuwarten.

Jennifer Saro und Keksi im Urlaub, Juli 2024

Jennifer Saro im Mai 2024

