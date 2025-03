Jetzt offiziell: Mike Cees hat eine neue Flamme am Start

Nachdem die Gerüchteküche seit einigen Tagen am Brodeln ist, bestätigt Mike Cees jetzt seine neue Beziehung. Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wird der Reality-TV-Star gefragt, was ihn derzeit glücklich mache. "Meine Partnerin", gibt er daraufhin zu. Weiter betont der Ex von Schauspielerin Michelle Monballijn, dass er seine neue Flamme aus der Öffentlichkeit raushalten möchte. "Wir schützen unsere Liebe", betont der ehemalige Sommerhaus der Stars-Kandidat.

Von seiner neuen Beziehung schwärmt Mike in einer weiteren Story in den höchsten Tönen: "Diese Partnerschaft ist das Beste, was mir je passiert ist. […] Kennt ihr das Gefühl, endlich daheim zu sein? Sich fallen lassen zu können. Gemeinsam Visionen zu haben". Abschließend macht er seiner neuen Partnerin noch ein niedliches Kompliment: "Du bist eine Löwin".

In letzter Zeit war einiges los bei dem 37-Jährigen. Nach seiner Verhaftung im Oktober trennte sich seine damalige Freundin Delia Grösch von ihm – die Beziehung hatte nur wenige Monate gehalten. Die Content Creatorin warf Mike unter anderem vor, anderen Frauen Penis-Bilder geschickt zu haben. Bis kurz vor Weihnachten saß Mike dann im Knast und wollte nach seiner Entlassung eigentlich einen Entzug beginnen. "Zum jetzigen Zeitpunkt gilt es erst mal, zu mir zu kommen und das Leben abseits der Kameras in den Griff zu bekommen", erklärte er Ende Januar im Netz.

ActionPress Mike Cees, DJ

Instagram / mikecees_official Delia Grösch und Mike Cees im Juli 2024

