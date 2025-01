Drogenrückfall: Für Mike Cees geht es in die Entzugsklinik

Kurz vor Weihnachten wurde Reality-TV-Star Mike Cees aus dem Gefängnis entlassen. Seither versucht der DJ, sein Leben in den Griff zu bekommen. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram wollte ein Follower nun wissen, ob er mittlerweile weg von den Drogen ist. "Hatte mehrere Rückfälle und die Entzugsklinik steht bereit", gab Mike offen zu. Er bat seine Fans zudem, ihm die Daumen zu drücken.

In weiteren Storys verriet der Ex von Michelle Monballijn, dass er den Klinikaufenthalt derzeit vor sich herschiebe, um vorher noch "ein paar Sachen" zu erledigen. "Möchte da ja voll und ganz Ruhe um mich herum haben", betonte Mike. Auch seine Reality-TV-Karriere scheint er zugunsten des Entzugs fürs Erste auf Eis zu legen. "Zum jetzigen Zeitpunkt gilt es erst mal, zu mir zu kommen und das Leben abseits der Kameras in den Griff zu bekommen", erklärte der 37-Jährige.

Mike musste aufgrund eines Betrugsprozesses, der vor mehreren Jahren stattgefunden haben soll, hinter Gitter. "Herr Monballijn wurde damals zu 4000 Euro Geldstrafe verurteilt, die er trotz mehrfacher Ladung nicht gezahlt hat. Deshalb muss er jetzt ersatzweise 80 Tage in Haft, wenn er nicht zahlt", verriet der Oberstaatsanwalt Kai Münch gegenüber Bild.

RTL Mike Cees, "Prominent getrennt"-Kandidat

RTL Mike Cees bei "Prominent getrennt"