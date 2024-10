Nach Haftbefehl: Realitystar Mike Cees sitzt im Gefängnis

Mike Cees wurde verhaftet! Am Wochenende machte die Nachricht die Runde, dass gegen den einstigen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer ein Haftbefehl aufgrund einer unbezahlten Geldstrafe aus einem Betrugsprozess erlassen wurde. Jetzt walteten die Polizeibeamten ihres Amtes – Mike wurde laut einem Bericht von Berliner Kurier in München in Gewahrsam genommen. "Er ist zuerst aufs Polizeirevier gebracht worden, anschließend ins Gefängnis", bestätigt Patricia Leßnerkraus, die Managerin des Realitystars.

Mikes Freundin teilte kurz zuvor einen Schnappschuss in ihrer Instagram-Story, auf dem zu sehen ist, wie Mike von zwei Personen Handschellen angelegt werden. Dazu schrieb die besorgte Partnerin: "Schönster Samstag und schlimmster Sonntag des Jahres an einem Wochenende." Genauere Details zu Mikes Verhaftung sind bislang noch nicht bekannt.

Aber worum genau geht es eigentlich bei Mikes Inhaftierung und dem erlassenen Haftbefehl? Gegenüber Bild erklärte der Oberstaatsanwalt Kai Münch bereits: "Es geht hierbei um eine Geldstrafe aus einem Betrugsprozess von vor drei Jahren. Herr Monballijn wurde damals zu 4000 Euro Geldstrafe verurteilt, die er trotz mehrfacher Ladung nicht gezahlt hat. Deshalb muss er jetzt ersatzweise 80 Tage in Haft, wenn er nicht zahlt."

Instagram / mikecees_official Delia Grösch und Mike Cees im Juli 2024

Instagram / mikecees_official Mike Cees, Realitystar

