König Charles wird bei Erste-Hilfe-Kurs zum Scherzkeks

König Charles III. (76) hat bei einem Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses in Großbritannien seine humorvolle Seite gezeigt. Im Mittelpunkt stand eine Übung zur Herz-Lungen-Wiederbelebung, bei der der Monarch unter der Anleitung einer Ausbilderin sein Können an einer Puppe unter Beweis stellte. Nach erfolgreicher Durchführung kommentierte der König augenzwinkernd: "Zumindest habe ich sie nicht kaputtgemacht", gab danach aber zu: "Das ist anstrengend." Die Trainerin lobte Charles für seine Technik, nachdem er sich sichtlich Mühe gegeben hatte, alle Anweisungen korrekt umzusetzen.

Während seines Besuchs nahm sich Charles außerdem Zeit, um den 1000. Schüler des Programms des Royal College of Nursing (RCN), den 16-jährigen Harrison Rigby aus Colchester, besonders zu ehren: Der Junge erhielt eine gerahmte Urkunde. Auch seinem Harrisons Zwillingsbruder Jefferson, dem 999. Teilnehmer, wurde die Aufmerksamkeit des Königs zuteil. "Er hat wohl den Kürzeren gezogen", scherzte der Monarch und sorgte damit für heiteres Gelächter. Zum Abschluss ermutigte Charles die anwesenden Schüler: "Wir werden uns mehr und mehr auf euch verlassen. Und ich bin wirklich stolz auf euch."

Solch humorvolle Einlagen sind bei Charles keine Seltenheit. Schon bei einem früheren Besuch einer Brauerei in Burton-upon-Trent hatte der König sich am Zapfhahn versucht und ebenfalls Schlagfertigkeit bewiesen. Als ihm angeboten wurde, von dem frisch gezapften Pint zu probieren, entgegnete er charmant: "Falls ich das nicht täte, wäre ich wohl am falschen Ort." Seit seiner Thronbesteigung vor etwa zweieinhalb Jahren hat der 76-Jährige mehrfach gezeigt, wie er mit Humor und Bodenständigkeit die Nähe zu seinen Untertanen sucht.

Getty Images König Charles III. beim Royal College of Nursing

Getty Images König Charles III. im März 2025 bei einem Erste-Hilfe-Kurs

