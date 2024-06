Sharon Osbourne macht sich Sorgen um Ozzys Gesundheit

Sharon Osbourne (71) ist seit über 41 Jahren mit ihrem Ehemann Ozzy Osbourne (75) verheiratet. Doch in letzter Zeit war es für die beiden nicht einfach – sie mussten mehrere gesundheitliche Rückschläge des Musikers hinnehmen. Auf der "The Bikeriders"-Premiere wurde Sharon von dem Hollywoodstar Sharon Stone (66) gefragt, wie es ihrem Mann gehe. Auf einem Video, welches Hello Magazine vorliegt, sieht man, wie die Ehefrau des "Paranoid"-Interpreten den Kopf schüttelt und traurig schaut. "Es tut mir so leid", entgegnet die Schauspielerin daraufhin nur.

Ozzy hat eine lange Vergangenheit mit verschiedenen Krankheiten. 2003 wurde bei dem 75-Jährigen Parkinson diagnostiziert. Im vergangenen Jahr musste der Frontmann von Black Sabbath seine bevorstehende Tour aus gesundheitlichen Gründen absagen. Doch der Sänger möchte unbedingt zurück auf die große Bühne. In seiner Radiosendung "Ozzy Speaks" sprach er mit dem Gitarristen Billy Morrison über seinen Genesungsprozess. Ozzy unterziehe sich momentan einer Stammzellenbehandlung. "Ich fühle mich damit nicht so toll, aber ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich es nicht machen würde. [...] Ich würde gerne einen verdammten Auftritt überstehen, ohne umzufallen."

Während dieser schweren Zeit bekommt der Sänger tatkräftige Unterstützung von seiner Ehefrau Sharon. Im vergangenen September plauderte die 71-Jährige gegenüber E! News ihr Liebesgeheimnis aus, welches bereits seit 41 Jahren hält: "Wir sind beide komische Kauze. Ich wirke vielleicht ganz normal, aber normal ist ein Wort, das ich nicht oft benutze. Wir waren zwei wilde junge Leute, die sich gefunden haben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Sharon Stone und Sharon Osbourne im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / ozzyosbourne Sharon und Ozzy Osbourne

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, das Ehepaar äußert sich demnächst genauer zum Gesundheitszustand von Ozzy? Ja, sie werden sich bestimmt bald melden. Nee, das behalten sie wahrscheinlich für sich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de