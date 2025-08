Rockstars erweisen Ozzy Osbourne letzte Ehre bei Beerdigung

Am Donnerstag wurde Ozzy Osbourne (†76) bei einer großen Trauerfeier beerdigt. Neben seiner Familie und zahlreichen Fans erwiesen dem Sänger auch Wegbegleiter und Stars aus der Musikszene die letzte Ehre. TMZ liegen Bilder vor, die zeigen, wie Metallica-Frontmann James Hetfield (61), ebenso wie Ozzys enger Freund Marilyn Manson (56) zusammen mit seinem Leadgitarristen Zakk Wylde erschienen, um Abschied zu nehmen. Alle drei waren dem Anlass entsprechend in Schwarz gekleidet. Auch Slipknot-Sänger Corey Taylor (51) ließ es sich nicht nehmen, Ozzy gebührend zu ehren. Er kam zusammen mit seiner Frau Alicia Dove.

Ozzy wurde gegen 13 Uhr in Birmingham zur Ruhe gebettet. Vorab konnten Fans sich verabschieden, als der Sarg in einer Prozession durch die Stadt gefahren wurde. Zahlreiche Anhänger hatten sich an den Straßen versammelt und vor allem die Black Sabbath Bridge in ein Blumenmeer verwandelt. Besonders emotional war die Ankunft von Ozzys Familie: Seine Frau Sharon (72) Osbourne kam in Begleitung ihrer Kinder Kelly (40), Jack (39) und Aimee (41) sowie seinem Sohn aus einer früheren Beziehung, Louis. Kelly ehrte ihren Vater auf ihre eigene Weise: Sie trug seine berühmte runde Sonnenbrille. Die Mitglieder der Band Black Sabbath, mit der Ozzy nur wenige Wochen vor seinem Tod noch auf der Bühne stand, kamen natürlich ebenfalls zur Trauerfeier.

Obwohl er lange mit seiner Gesundheit kämpfte, kam Ozzys Tod vergangene Woche für viele Fans sicher überraschend. Bisher ist nicht bekannt, woran der Rockstar genau starb. Die Anteilnahme war unter Stars und Anhängern groß. Unter anderem Elton John (78) schrieb bei Instagram eine emotionale Botschaft an seinen guten Freund: "Ich bin unendlich traurig, Ozzy zu verlieren, einen Freund und eine wahre Legende." Auch der britische Musiker Yungblud (27) schrieb im Netz einen Tribut an Ozzy – für ihn scheint der Prince of Darkness eine Art Mentor gewesen zu sein. "Ich hätte nicht gedacht, dass du so früh gehen würdest. Als wir uns das letzte Mal trafen, warst du so voller Leben", meint der Sänger offensichtlich fassungslos.

Getty Images Ozzy Osbourne bei einer Pressekonferenz in Los Angeles im Jahr 2018

Getty Images Ozzy Osbourne und Marilyn Manson bei Ozzys Walk-of-Fame-Zeremonie, April 2002

