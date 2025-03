Trotz seines Erfolgs fühlt sich Justin Bieber "unwürdig"

Justin Bieber (31) überrascht seine Fans mit einem emotionalen Geständnis auf Instagram. Am Donnerstag teilte der Sänger eine Botschaft, in der er offen zugab, sich trotz der Bestätigung von Freunden und Familie oft "unwürdig" zu fühlen. Obwohl ihm häufig gesagt werde, dass er alles in seinem Leben verdient habe, gab Justin an, dass er sich manchmal als "Betrüger" sehe. "Wenn die Leute wüssten, wie selbstsüchtig oder wertend ich manchmal bin, würden sie mich nicht mehr so sehen", schrieb er. Mit seinem Post wollte der Popstar vor allem alle jene erreichen, die ähnliche Gedanken haben. "Ihr seid nicht alleine. Oft fühle ich mich unvorbereitet und unfähig", erklärte er.

Bereits wenige Tage zuvor hatte Justin mit einer weiteren Nachricht an seine Fans Aufsehen erregt. In seinem Beitrag betonte er, dass niemand etwas beweisen müsse, auch wenn es sich manchmal anders anfühle. Die Posts kommen inmitten von Gerüchten und Spekulationen um seine Gesundheit und vermeintliche Drogenprobleme, die in den letzten Wochen kursierten. Justin und seine Ehefrau Hailey Bieber (28) wehrten sich entschieden gegen die Anschuldigungen. Ein Sprecher des Paares bezeichnete die Spekulationen als "ermüdend und schädlich" und stellte klar, dass manche Personen darauf abzielen würden, negative und unwahre Geschichten aufrechtzuerhalten.

Der Sänger, der Hailey im Jahre 2018 geheiratet hat, gibt immer wieder Einblicke in seine Kämpfe mit mentaler Gesundheit. Bereits in der Vergangenheit sprach er offen über seine Unsicherheiten und Ängste. Hailey, die als Model und Unternehmerin erfolgreich ist, betonte ebenfalls, wie wichtig Selbstliebe und emotionale Gesundheit in ihrer Beziehung seien. Das Paar zeigt sich oft als starkes Team und hat gemeinsam einige schwierige Momente bewältigt. Besonders Hailey, die Justin in vielen Interviews als seine größte Stütze beschreibt, spielt eine entscheidende Rolle in seinem Leben und seiner persönlichen Weiterentwicklung.

Getty Images Justin Bieber im September 2021 bei den Video Music Awards in New York

Getty Images Justin und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2022