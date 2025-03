Für sein Label: Robert Geiss präsentiert sich im Kleid

Saint-Tropez wird momentan nicht nur zum Schauplatz für die Bauarbeiten am künftigen Zuhause von Robert Geiss (61) und seiner Frau Carmen Geiss (59), sondern auch für kuriose Szenen aus ihrem Arbeitsalltag. Während die beiden Realitystars die neueste Damenkollektion ihres Modelabels "Roberto Geissini" begutachten, kommt es laut Bunte zu einem lustigen Moment. Carmen probiert ein Kleid in Größe S an, doch die Unternehmerin ist sich sicher: Das Kleid fällt größer aus und entspricht eher einer L. Damit fängt der Spaß an, denn Ehemann Robert schlägt kurzerhand vor, das gute Stück selbst anzuprobieren – eine Idee, die Carmen begeistert aufgreift.

Ohne langes Zögern schlüpft Robert in das Kleid und präsentiert es selbstironisch. In einem Clip von Bunte stolziert der Unternehmer glücklich in dem Kleid herum, das ihm tatsächlich wie angegossen passt. "Ich bräuchte nur noch High Heels", scherzt der 61-Jährige und zeigt damit, dass er sich in seinem neuen Look wohl pudelwohl fühlt. Zu dem Kleid kombiniert er noch eine coole Bomberjacke. Auch seine Frau Carmen zeigt sich begeistert: Sie kann sich vor Lachen nicht mehr halten.

Die Geissens blicken auf eine bewegte Karriere zurück, die mit Mode begann. In den 1980er-Jahren gründete Robert zusammen mit seinem Bruder Michael das Label "Uncle Sam". Mit sportlich-legerer Kleidung gelangen ihnen Verkaufserfolge, die den Grundstein für ihr heutiges Vermögen legten. Der Verkauf der Marke 1995 brachte ihnen angeblich 140 Millionen D-Mark ein, die sie in Immobilien und andere Projekte investierten. Seitdem haben Robert und Carmen ihr Leben vor den Kameras inszeniert und zugleich neue Ideen umgesetzt. Das Modelabel "Roberto Geissini" zeigt, dass sich der Unternehmer immer noch für Mode begeistert – auch wenn er dafür mal selbst ein Kleid trägt.

Instagram / carmengeiss Carmen und Robert Geiss, TV-Stars

RTL II Robert Geiss, Realitystar

