Familien-Zoff: Die Geissens streiten um ihre Luxusjacht

In der aktuellen Folge der Reality-Show Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie sorgt eine neue Entscheidung für Spannungen innerhalb der Millionärsfamilie. Carmen Geiss (59) und ihr Mann Robert Geiss (61) planen den Verkauf ihrer 38 Meter langen Jacht Indigo Star. Diese Neuigkeit stößt vor allem bei Tochter Davina (21) auf Widerstand, die ihre Kindheitserinnerungen mit dem Boot verbindet: "Ich will das nicht. Wir sind hier auf dem Boot aufgewachsen", sagte die 21-Jährige. Carmen reagierte hingegen gelassen: "Am Ende entscheiden wir das, nicht ihr." Die Jacht hat momentan ein Leck am Unterboden nach einem Unfall, was die laufenden Pläne erschwert.

Die Gespräche rund um einen möglichen Verkauf sind nicht neu. Bereits 2014 hatte die Familie ähnliche Überlegungen angestellt, damals gab es einen Preis von über vier Millionen Euro. Aktuell wird die Luxusjacht, die Platz für zehn Gäste und sieben Crewmitglieder bietet, in einer Werft überholt – ein "Facelift", wie Robert es nennt. Ursprünglich stand eine Reise nach Oman auf der Agenda, doch ein Sandbank-Unfall machte der Familie einen Strich durch die Rechnung. Carmen, die sich zeitgleich in Dubai nach neuen Elementen für das Schiffsinterieur umsieht, wünscht sich zudem eine moderner gestaltete Optik.

Die Geissens teilen ihr glamouröses Leben seit über zwölf Jahren regelmäßig mit Millionen Zuschauern. Auch in der 23. Staffel ihrer Doku-Soap bleiben Familiendrama und Jetset-Lifestyle nicht aus. Während Carmen und Robert in ihrem Luxusleben fest verwurzelt sind, reflektieren die Töchter Davina und Shania (20) die Auswirkungen öffentlich sichtbar aufzuwachsen. Vor allem in Deutschland spüren sie die Aufmerksamkeit, wie Shania verrät: "Die Leute sehen uns im TV, aber was sie sehen, ist schon ein Jahr alt, und wir haben uns längst verändert."

