Für Kids: Olivia Wilde und Ex Jason beweisen Zusammenhalt!

Ex-Pärchen Olivia Wilde (40) und Jason Sudeikis (48) zeigen trotz ihrer Trennung familiären Zusammenhalt. Auf aktuellen Fotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man die Schauspieler mit ihren beiden Kindern, Otis Alexander und Daisy Josephine, vor einem Sportevent für die jungen Sprösslinge. Olivia erschien in einer coolen karierten Hose und einer lässigen Jeansjacke, ihr Ex hatte sich für eine kurze Cargohose und ein cremefarbenes Sweatshirt entschieden. In einem Foto bindet die zweifache Mama ihrer Tochter die Haare zu einem Pferdeschwanz zusammen. Zur Begrüßung umarmten sich Olivia und Jason herzlich. Verstehen sich die beiden nach dem einstigen Streit wieder besser?

Zwischen 2022 und 2023 lieferten sich Olivia und Jason einen bitteren Streit vor Gericht, in dem sie um das Sorgerecht ihrer Kinder kämpften. Im September des vergangenen Jahres kam dann endlich die freudige Nachricht: Sie haben sich geeinigt. Jason wird Olivia monatlich über umgerechnet 25.000 Euro Unterhalt zahlen. Auch während des gerichtlichen Prozesses war das Wohl der Kinder die Priorität der beiden Eltern, die immerhin mehr als sieben Jahre zusammen waren. "Eine Familie neu zu formen, ist schwierig. Aber mein Ex und ich sind uns einig, dass die Kinder alles für uns sind", erklärte Olivia bei einem Gespräch in der "The Kelly Clarkson Show".

Auch auf professioneller Ebene geht es für die "Don't Worry Darling"-Produzentin bergauf. Olivia arbeitet im Moment gleich an mehreren Filmen, darunter auch ein Thriller und die Adaption des Comics "Avengelyne" – darin wird Filmkollegin Margot Robbie (33) die Hauptrolle spielen, berichtet Deadline. Jason geht es etwas jugendfreier an: Sein nächstes Projekt ist der dritte Teil der Animationsfilmserie "Angry Birds".

Snorlax / MEGA Olivia Wilde und ihr Ex Jason Sudeikis, September 2023

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

