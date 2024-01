Etwas Festes? Jason Sudeikis bandelt mit diesem Model an

Sie scheinen sich also zu daten. 2020 war bekannt geworden, dass Jason Sudeikis (48) und Olivia Wilde (39) kein Paar mehr sind. Nach der Trennung sorgte das Liebesleben der Schauspielerin für Schlagzeilen, doch auch der "Wir sind die Millers"-Darsteller datet derzeit fleißig: Er wurde kürzlich bei einem Treffen mit Elsie Hewitt gesichtet. Was Ernstes entwickelt sich aber vorerst zwischen ihr und Jason wohl nicht.

Ein Insider plaudert gegenüber OK! aus, dass der 48-Jährige von der Beauty nichts Festes wolle. "Er findet Elsie hinreißend, sie bringt ihn zum Lachen und gibt ihm das, was er im Moment braucht, nämlich ein bisschen Spaß und Unterhaltung", erklärt die Quelle. Das sei aber auch ganz nach Elsies Geschmack: "Aber Elsie ist auch nicht an etwas Ernstem interessiert. Sie ist locker und kennt die coolen Orte in L.A. und Jason ist froh, wenn er sie begleiten kann", betont der Insider weiter.

Erst vor einigen Monaten wurde Jason mit einer anderen Dame gesichtet. Aufnahmen, die bei TMZ zu sehen sind, zeigen ihn mit der Schauspielerin Lake Bell (44). Die beiden waren bei einem Gig von Guns N' Roses. Es schien, als hätten Jason und Lake ganz viel Spaß miteinander gehabt, doch sie sollen nur gute Freunde sein.

Anzeige

Getty Images Jason Sudeikis, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Elsie Hewitt, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Lake Bell im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de