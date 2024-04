Seltenes Pic: So süß gratuliert Olivia Wilde ihrem Sohn Otis

Olivia Wilde (40) kann nicht fassen, wie schnell ihre Kids groß werden! Die amerikanisch-irische Schauspielerin ist stolze Mutter ihrer zwei Kinder Otis (10) und Daisy (7). Eigentlich hält sie ihre Sprösslinge weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch für diesen besonderen Anlass macht die Regisseurin nun eine Ausnahme: Ihr großer Sohn wird schon zehn! In ihrer Instagram-Story veröffentlicht die "In Time"-Bekanntheit einen rührenden Schnappschuss. Auf dem Foto steht Otis im Pyjama demonstrativ vor einem schwarz-weißen Kinderfoto von sich. "Und plötzlich ist er irgendwie zehn?", fasst die "Don't Worry Darling"-Darstellerin ihre Gefühle in Worte.

Der Vater ihrer zwei Kids ist ihr Ex-Mann Jason Sudeikis (48). Nach über neun gemeinsamen Jahren hatte sich das einstige Hollywood-Traumpaar im Jahr 2020 getrennt. Obwohl die Entscheidung einvernehmlich gewesen sein soll, war ihre Trennung alles andere als harmonisch verlaufen. Die Schauspieler hatten sich einen regelrechten Rosenkrieg inklusive Sorgerechtsstreit um die zwei gemeinsamen Kinder geliefert. Im vergangenen Jahr sollen sie laut Berichten von Daily Mail jedoch eine Einigung vor Gericht gefunden haben. Den offiziellen Unterlagen zufolge habe der Hollywoodstar zugestimmt, seiner Verflossenen monatlich etwa 26.000 Dollar [24.400 Euro] Unterhalt zu zahlen.

Nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann versuchte Olivia erneut ihr Liebesglück – und das mit niemand Geringerem als dem Popstar Harry Styles (30). Der britische Sänger und die Produzentin verliebten sich am Set von "Don't Worry Darling". Sie gingen ganze zwei Jahre gemeinsam durchs Leben. Bis im September 2022 auch ihre Liebe zerbrach.

Instagram / oliviawilde Otis, Sohn von Olivia Wilde und Jason Sudeikis

BeautifulSignatureIG / SplashNews / ActionPress Harry Styles und Olivia Wilde im August 2022

Könnt ihr verstehen, dass Olivia nicht glauben kann, dass ihr Sohn schon zehn Jahre alt ist? Ja! Ich glaube, das geht allen Müttern so... Na ja. Sie sollte sich eher für ihn freuen. Ergebnis anzeigen



