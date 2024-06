Jason Sudeikis wünscht sich baldige Taylor-Travis-Hochzeit!

Fans spekulieren derzeit über eine mögliche Hochzeit zwischen Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34). Nun gibt es jemanden, der den Footballspieler direkt darauf anspricht. Wie TMZ berichtet, führte Travis beim Big Slick Celebrity Weekend in Kansas City einen Sketch mit den Schauspielern Robert Smigel, George Wendt und Jason Sudeikis (48) auf – und letzterer ist es, der währenddessen fragte: "Hey Travis, mal ehrlich, nur unter uns Jungs hier, wann machst du eine ehrliche Frau aus [Taylor]?" Eine Frage, bei der das Publikum vor Begeisterung anfing, laut zu jubeln. Und wie reagierte der Kansas-City-Chiefs-Spieler darauf? Er sagte wie immer nichts zu dem Thema, sondern strich sich nur über den Bart und lächelte.

So reagierte Travis auch schon, als sein Bruder Jason Kelce (36) kürzlich andeutete, dass bei dem Paar bald die Hochzeitsglocken läuten könnten. Während einer Folge ihres Podcasts "New Heights" sprachen die Geschwister über Adam Sandlers (57) Filme und welchen Figuren die beiden am ähnlichsten seien. Dabei erzählte Jason: "Ich wollte vielleicht 'Wedding Singer' für dich nehmen" – ein Streifen, in dem es um einen Charakter geht, der am Altar stehen gelassen wird und sich dann während der Planung einer anderen Hochzeit neu verliebt. Nach dieser Aussage waren sich Fans sicher, dass es sich um einen eindeutigen Hinweis handelte, dass Travis und Taylor den nächsten Schritt wagen wollen. Als Reaktion auf seinen Bruder lachte der Tight End natürlich nur – und ließ es unkommentiert.

Momentan hat Travis aber vielleicht auch andere Dinge im Kopf, beispielsweise wie und wann er seine Liebste sehen kann. Taylor tourt nämlich derzeit mit ihrer "The Eras"-Tournee durch Europa. Aber wie ein Insider gegenüber Us Weekly verriet, hat der Freund der Sängerin schon einen Plan: "Er möchte sie so viel wie möglich unterstützen, solange er noch kann, also wird er zwischen den USA und Europa hin- und herreisen, solange er die Zeit dazu hat." Momentan kann er seinen Zeitplan noch so gestalten, "dass er bei [Taylor] sein kann" – ab September wird sich das ändern: Da eröffnen die Kansas City Chiefs die nächste NFL-Saison und brauchen Travis auf dem Footballfeld.

Instagram / killatrav Travis und Jason Kelce, Football-Profis

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift im Oktober 2023

