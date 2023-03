Mini "Ted Lasso": Jason Sudeikis' Sohn ist großer Fußballfan

"Ted Lasso" ist ein riesiger Streaming-Hit! Die Apple-TV-Serie rund um Jason Sudeikis (47) dreht sich um ein englisches Fußballteam, geführt von Ted Lasso. Gedreht wird die Erfolgsshow ebenfalls in England. Hier verbrachte der Schauspieler einen Großteil des letzten Jahres mit den Kindern, das Sorgerecht teilt er sich mit Ex Olivia Wilde (39). Aber was halten Otis und Daisy von dem Sport, um den es in der Serie geht? Jason erzählt jetzt ehrlich, was seine Kinder von Fußball halten und ob sie mitfiebern!

In der NBC Talkshow "Late Night With Seth Meyers" kommen auch die Kinder von Jason als Gesprächsthema vor. Vor allem, weil sie eine Weile mit ihrem Vater in England verbracht haben. Seth erkundigte sich, ob die beiden Kinder durch die Show Interesse an Fußball entwickelt hätten. "Otis ja, auch mehr, seit wir wieder hier sind. [...] Wir waren ja fast das ganze Jahr in England", erklärt der Vater der beiden. Auch leichte englische Akzente sollen sich die Kinder während der Zeit in England angeeignet haben.

In der Talkshow berichtet Jason auch, dass Otis und Daisy die Musik für sich entdeckt hätten. Sie sollen durch Billie Eilishs (21) Dokumentation inspiriert worden sein und nun gemeinsam musizieren wollen, so wie Billie und ihr Bruder Finneas.

CLICK NEWS AND MEDIA / MEGA Olivia Wilde und Jason Sudeikis in London 2021

Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde im Dezember 2019

Getty Images Jason Sudeikis, Schauspieler

