Uni oder Eigenständigkeit: Don Johnsons Regel für seine Kids

Don Johnson (75), bekannt aus der Kultserie "Miami Vice", verriet kürzlich in der Show "Good Morning America", wie er seine Tochter Dakota Johnson (35) unterstütze – oder eben auch nicht. Als Dakota die High School abschloss, machte ihr Vater klar, dass sie sich selbst finanzieren müsse, sollte sie nicht aufs College gehen. Doch die damals 18-Jährige sei fest entschlossen gewesen, Schauspielerin zu werden. "Drei Monate später hatte sie eine Rolle in 'The Social Network' und hat seitdem nicht mehr zurückgeblickt", erzählte der Schauspieler stolz.

Der zweifache Golden-Globe-Gewinner, der selbst auf eine bewegte Karriere zurückblicken kann, erklärte, wie sein Weg zum Erfolg deutlich holpriger gewesen sei. In den frühen Jahren habe er jahrelang mit finanziellen Schwierigkeiten gekämpft und vor seiner Rolle in "Miami Vice" nur Nebenrollen in erfolglosen TV-Produktionen gehabt. Erst mit seinem Durchbruch als James "Sonny" Crockett in den 80er-Jahren sei der Ruhm gekommen, der ihm sogar eine Emmy-Nominierung einbrachte. Doch auch der große Erfolg habe seine Schattenseiten gehabt: Don erinnerte sich daran, wie er sich teilweise habe isolieren müssen, weil er keine Privatsphäre mehr gehabt habe.

Auf persönlicher Ebene ist Don heute fest bei seiner Frau Kelley Phleger angekommen, mit der er seit 1999 verheiratet ist. Neben Dakota hat er vier weitere Kinder und spricht oft vom Glück seiner Familie. Besonders Dakota, die mittlerweile selbst eine erfolgreiche Schauspielerin ist, teilt eine enge Verbindung zu ihrem Vater, trotz seiner strengen Regeln. Unter all den Ratschlägen, die er in seinem Leben erhalten habe, zähle ein Rat von Bob Dylan (83) zu den wichtigsten: "Liebe basiert auf Freundlichkeit, Vertrauen und Respekt." Dieses Motto scheint auch für Dons Beziehung zu seinen Kindern zu gelten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Melanie Griffith, Dakota Johnson und Don Johnson im Februar 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Don Johnson in Westwood, November 2019

Anzeige Anzeige