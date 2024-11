Dakota Johnson hat als Kind ihrem Vater Streiche gespielt

Don Johnson (74), bekannt aus Serien wie "Miami Vice" und "Nash Bridges", hat in der US-Show "Jimmy Kimmel Live" einige humorvolle Geschichten über seine Tochter Dakota Johnson (35) preisgegeben. Die Schauspielerin zeigte schon in ihrer Kindheit einen ausgeprägten Sinn für Streiche. "Man musste sehr aufpassen, keine leeren Blätter Papier auf dem Schreibtisch liegen zu lassen, weil sie sofort einen großen Penis darauf zeichnete", erzählte Don dem Moderator Jimmy Kimmel (57). Diese Anekdote brachte das Publikum zum Lachen und kam auch Jimmy sehr bekannt vor.

Jimmy konnte diese Erfahrung nämlich teilen und gestand, dass er als Kind Ähnliches mit seinem Vater gemacht habe und sein eigener Sohn diese Tradition fortführe. Don fügte hinzu, dass Dakota nicht nur künstlerisch aktiv war, sondern auch technische Fähigkeiten besaß: "Wenn ich mein Telefon unbeaufsichtigt ließ, gelang es ihr irgendwie, in meine Kontakte zu kommen und obszöne Nachrichten an zufällige Leute zu schicken." Er beschrieb sie als "ein sehr ereignisreiches Kind" und gab damit einen Einblick in das lebhafte Familienleben der Johnsons.

Der Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live" diente zudem der Promotion von Dons neuer Serie "Doctor Odyssey", die im September auf ABC Premiere feierte. In der Serie spielt er als Robert Massey den Kapitän eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffs, auf dem das Personal hart arbeitet und noch härter feiert. An seiner Seite sind unter anderem Joshua Jackson (46) als Dr. Max Bankman, der neue Arzt an Bord, sowie Phillipa Soo und Sean Teale zu sehen. Dakota hat sich derweil mit Filmen wie "Fifty Shades of Grey" einen Namen gemacht.

Getty Images Melanie Griffith, Dakota Johnson und Don Johnson im Februar 2016

Getty Images Dakota Johnson im September 2024 in New York City

