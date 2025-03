Amira Aly ergattert erste Schauspielrolle in einem Kinofilm

Amira Aly (32) hat den Weg auf die große Leinwand gefunden. Wie Bild berichtet, spielt die Moderatorin in dem kommenden Kinofilm "Im Zeichen des Drachen" mit. An ihrer Seite übernimmt Schauspieler Erol Sander (56) die Hauptrolle. "Ich freue mich unglaublich, meinen ersten Kinofilm spielen zu dürfen und diese Chance zu erhalten. Es ist ein tolles Drehbuch mit einem wunderbaren Cast und einem talentierten jungen Regisseur", schwärmt sie im Interview. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Enrico Saller, der auch die Regie übernimmt. Die Dreharbeiten sollen bereits vor wenigen Tagen in der Nähe von Regensburg begonnen haben. Genaue Infos zur Handlung sind allerdings noch nicht bekannt.

Amira spielt in dem Krimi eine Archäologin, deren Spezialgebiet Mythen und Legenden sind. Eine ganz neue Challenge, die der Ex von Oliver Pocher (47) aber jede Menge Spaß zu machen scheint. "Der Charakter hat so viele Facetten und ist eine wahre Herausforderung zu spielen", freut sie sich. Sie habe schon die vergangenen Wochen damit verbracht, sich "intensiv" auf die Figur vorzubereiten. Dass Amira große Freude an der Schauspielerei hat, ist kein Geheimnis – ihre erste Rolle ist das nicht. Bereits in einem Interview mit Spot on News schwärmte sie: "Die Schauspielluft zu schnuppern hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich habe es sehr genossen [...]."

Nachdem sie bereits bei Das Traumschiff eine Gastrolle spielen durfte, bekam Amira vergangenes Jahr eine kleine Rolle in einer deutschen Serie. In der ZDF-Serie "Marie fängt Feuer" durfte die 32-Jährige eine Nebenfigur verkörpern. Ihren Fans verkündete sie das vergangenen Sommer sichtlich stolz im Netz. In der Feuerwehr-Serie spielte Amira eine Social-Media-Reporterin, die sich mit dem Fall von Feuerwehrfrau Marie (Christine Eixenberger, 38) befasst. In dem Gespräch mit dem Onlineportal verriet sie: "Meine Rolle war ja eine nervige Reporterin und es war schon sehr lustig zu spielen. Ich fand es total erfrischend und auch locker und lustig."

Getty Images Amira Aly, Moderatorin

Instagram / amirapocher Amira Aly, Moderatorin

