Amira Pocher ergattert Nebenrolle in deutscher TV-Serie!

Amira Pocher (31) meldet sich mit einer freudigen Nachricht bei ihren Fans. Die Moderatorin wird bald in der ZDF-Serie "Marie fängt Feuer" zu sehen sein. In dieser übernimmt die Ex von Oliver Pocher (46) eine Nebenrolle. Das verkündet die Beauty auf ihrem Instagram-Account und teilt ein Video mit Blick hinter die Kulissen. "Es ist offiziell. Ich durfte in eine sehr besondere Rolle bei 'Marie fängt Feuer' schlüpfen!", freut sich die gebürtige Österreicherin und fügt hinzu: "Vielen Dank an Made for Film und alle Beteiligten. Es war mir eine absolute Freude!"

Von einigen Fans bekommt die 31-Jährige dafür viel Lob. "Da werd’ ich wohl zum ZDF-Zuschauer. Gratuliere, Strahlemensch!", schwärmt unter anderem ein Bewunderer und ein weiterer schreibt: "Ich freue mich so sehr darauf!" Jedoch hagelt es auch einige fiese Kommentare und Amira wird vorgeworfen, den Job nur durch ihren berühmten Ex ergattert zu haben. "Ich möchte Amira ihr Können und gutes Aussehen nicht absprechen. Aber natürlich hat sie vieles Olli zu verdanken", lautet es beispielsweise.

Bislang ignoriert die Noch-Ehefrau des Comedians die Anmerkungen der Social-Media-Nutzer. Zwischen dem einstigen Paar herrscht bereits seit geraumer Zeit ein eher angespanntes Verhältnis. Das ließ der 46-Jährige erst vor wenigen Wochen in seinem Podcast "Die Pochers! Frisch recycelt" anklingen. "Es ist alles andere als supergut. Aber vor den Kindern verhalten wir uns hochprofessionell", erklärte Olli, nachdem sich ein Fan nach Amira erkundigt hatte.

