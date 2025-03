Diese Serien streamen Prinz Harry und Herzogin Meghan

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) genießen wie viele Eltern ihre Abende, nachdem ihre Kinder, Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3), im Bett sind. In einem Interview mit dem Magazin People verriet Meghan, dass sie und Harry die Serien "Shrinking", "Black Doves" und die derzeit sehr beliebte Show "The White Lotus" besonders lieben. Neben ihrem Netflix-Konsum widmen sie die späten Stunden auch einem "Nightcap Recap", einer Zeit zum Entspannen mit einem Drink und Gesprächen über ihren Tag. Dabei erledigen die beiden ganz normale Elternaufgaben wie das Packen der Lunchboxen für Archie und Lilibet.

Doch nicht nur gemeinsame Fernsehabende und Routinen bilden den Alltag von Meghan und Harry. Meghan, die gerade mit ihrer neuen Netflix-Show "With Love, Meghan" erfolgreich ist, erzählte, wie sie ihre Projekte in Einklang mit dem Familienleben bringt. Die Serie, in der sie kocht, plant und gärtnert, wurde bereits über 12,6 Millionen Stunden gestreamt und von der Netflix-Community gefeiert. Eine zweite Staffel ist schon auf dem Weg. Die Herzogin beschreibt ihr Leben gegenüber People als Balanceakt zwischen eigenen Aufgaben und gemeinsamen Erlebnissen: "Wir sind ein Team und durchleben alles zusammen – Schritt für Schritt."

Neben ihrer Karriere hat Meghan, die 2018 nach Kalifornien zog, auch ihr privates Umfeld neu aufgebaut. In Montecito hat sie nicht nur eine Gemeinschaft aus befreundeten Müttern gefunden, sondern pflegt inzwischen auch enge Freundschaften, die zu gemeinsamen Pilates-Kursen und Mädelsabenden führen. Die ehemalige Schauspielerin betont, wie wichtig ihr eine möglichst normale Kindheit für ihre Kinder ist, trotz des besonderen Status der Familie. "Die Menschen hier wollen uns genau das ermöglichen – Normalität. Und das fühlt sich für uns richtig an", sagte Meghan abschließend.

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry, Februar 2025

