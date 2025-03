Jonathan Majors offenbart Missbrauchserfahrung als Kind

Jonathan Majors (35) hat in einem bewegenden Interview mit The Hollywood Reporter offengelegt, dass er seit seinem neunten Lebensjahr sexuellen Missbrauch erlitten hat. Der Schauspieler, bekannt aus Filmen wie "Creed III", sprach darüber, wie sowohl Männer als auch Frauen ihn damals missbrauchten, nachdem sein Vater die Familie verlassen hatte. Seine Mutter, die nichts von dem Missbrauch wusste, habe sich kürzlich bei ihm entschuldigt: "Ich sagte ihr, dass es kein Problem sei. Ich wollte nur, dass sie es weiß", teilte Jonathan mit. Diese Offenbarung kommt kurz nach schwierigen Zeiten für den Schauspieler, der 2023 wegen Körperverletzung seiner Ex-Freundin Grace Jabbari verurteilt wurde.

Nach seiner Verurteilung musste Jonathan ein Programm zur Behandlung häuslicher Gewalt absolvieren und begann parallel eine Therapie. Dabei habe er sich intensiv mit seinen Kindheitstraumata auseinandergesetzt. Diese Arbeit habe ihm nicht nur geholfen, die Vergangenheit zu verarbeiten, sondern auch mehr über sein eigenes Verhalten in Beziehungen zu lernen. "Es gibt keine Ausreden, aber wenn man Hilfe bekommt, versteht man sich selbst besser", erklärte er. Seine Verurteilung hatte schwerwiegende Folgen für seinen beruflichen Werdegang: Marvel Studios trennte sich von dem Schauspieler und stellte die für ihn geplanten Filmprojekte ein, was ihn laut eigenen Aussagen "unglaublich schmerzte".

Abseits seines Berufslebens bleibt Jonathan ebenfalls ein Kämpfer. Seine Familie, darunter seine elfjährige Tochter aus einer früheren Beziehung, steht für ihn weiterhin im Mittelpunkt. In den vergangenen Jahren fand er zudem Halt in der Beziehung zu Schauspielerin Meagan Good (43), mit der er seit 2023 liiert ist. Die beiden gaben im November 2024 ihre Verlobung bekannt. Jonathan arbeitet aktiv daran, einen Neustart in seinem Leben und seiner Karriere zu wagen. Sein kommender Film "Magazine Dreams" soll im März 2025 in die Kinos kommen und markiert seinen ersten großen Auftritt seit den öffentlichen Kontroversen. Mit der Rolle scheint er eine Parallele zu seinem realen Leben gefunden zu haben – die Geschichte eines Mannes, der mit Wunden aus der Vergangenheit lebt und nach einem Weg sucht, sich selbst zu überwinden.

Getty Images Jonathan Majors vorm Gericht in New York im Dezember 2023

Getty Images Jonathan Majors und Meagan Good im Jahr 2023

