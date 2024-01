Nach Urteil: Jonathan Majors verliert eine weitere Filmrolle

Jonathan Majors (34) muss den nächsten Rückschlag verkraften! Anfang 2023 hatte ihn seine Ex-Freundin Grace Jabbari wegen Körperverletzung und Belästigung angezeigt. Im vergangenen Monat wurde der Schauspieler dann in beiden Fällen für schuldig befunden. Kurz darauf entließen die Marvel Studios den "Ant-Man and the Wasp: Quantumania"-Darsteller. Nun folgen für den US-Amerikaner erneut berufliche Konsequenzen: Jonathan verliert eine weitere wichtige Filmrolle!

Eigentlich sollte der 34-Jährige die Rolle des Basketballstars Dennis Rodman (62) in dem Film "48 Hours in Vegas" übernehmen. Doch wie The Wrap jetzt berichtet, habe die Produktionsfirma Lionsgate entschieden, den Film nicht mehr umsetzen zu wollen. Diese Entscheidung soll aufgrund von Jonathans Verurteilung erfolgt sein. Bisher hat sich Jonathan noch nicht zu dem Rollenverlust geäußert.

Vor wenigen Tagen äußerte sich der "Loki"-Star erstmals selbst zu dem Urteil. In einem Interview mit ABC News erklärte Jonathan, dass ihn das Urteil überrascht habe. "Das Urteil wird gefällt und ich frage mich, wie ist das möglich, basierend auf den Beweisen, basierend auf den Beweisen der Staatsanwaltschaft, ganz zu schweigen von unseren Beweisen?", berichtete er.

Jonathan Majors bei den 54. NAACP Image Awards in Pasadena, Februar 2023

Dennis Rodman im Juli 2018

Jonathan Majors im Januar 2023

