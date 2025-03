König Charles kaufte Millionengrundstück zu Camillas Schutz

König Charles III. (76) hat umgerechnet rund 3,4 Millionen Euro investiert, um ein Grundstück neben dem Landsitz von Königin Camilla (77) zu erwerben. Wie Daily Mail berichtet, handelt es sich dabei um das Anwesen "Old Mill", das sich direkt neben Camillas beliebter Ferienresidenz befindet. Das Grundstück hatte zum Verkauf gestanden und wäre gegebenenfalls zu einem Veranstaltungsort für Hochzeiten umfunktioniert worden – eine Aussicht, die Camilla erhebliche Sorgen bereitete. Ein Insider erklärte: "Stellen Sie sich das vor – Dutzende von Hochzeitsgästen, die jedes Wochenende direkt auf der anderen Seite ihres Zauns feiern."

Mit dem Kauf, für den keine öffentlichen Mittel verwendet wurden, will Charles sicherstellen, dass die Immobilie künftig ausschließlich von sicherheitsgeprüften Mietern und Mieterinnen genutzt wird. Quellen bestätigten, dass Camilla "unglaublich dankbar" und erleichtert sei. Charles sei sehr darum bemüht, der Königin ein Umfeld zu schaffen, in dem sie sich wohlfühlt. Camilla genieße die Zeit in ihrem Zuhause gemeinsam mit ihren Pferden, Hunden und ihrer Familie, berichtete ein Vertrauter weiter.

Camillas Rückzugsort in Wiltshire gilt schon lange als ein zentraler Ort, an dem die Königin dem Stress des royalen Lebens entfliehen kann. Der Kauf des Nachbaranwesens zeigt einmal mehr, wie sehr der König seine Frau und deren Wohlergehen in den Mittelpunkt seiner Entscheidungen stellt. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2005 hat das Paar gemeinsam viele Herausforderungen gemeistert, von öffentlichen Diskussionen über ihre Beziehung bis hin zu den jüngsten Belastungen. Camilla, die dafür bekannt ist, Zeit in der Natur sehr zu schätzen, kann nun wieder beruhigt ihre Spaziergänge genießen – ohne die Sorge, auf neugierige Hochzeitsgäste zu treffen.

Getty Images Königin Camilla im Juli 2022 in London

Getty Images König Charles und Königin Camilla im Dezember 2024

