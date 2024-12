Sohn offenbart: Königin Camilla hatte zwei "höllische" Jahre

Tom Parker Bowles (49), der Sohn von Königin Camilla (77), hat in einem Interview mit dem Daily Telegraph offen über die Gesundheit seiner Mutter gesprochen. Sie hatte in den vergangenen Wochen mit den Folgen einer Lungenentzündung zu kämpfen und musste daher mehrere öffentliche Termine absagen. Jetzt kehrte sie jedoch schneller als erwartet zu ihren Aufgaben zurück. Besonders geschmerzt habe sie die Tatsache, dass sie den Remembrance Sunday verpassen musste, erklärte der Brite und fügte hinzu, dass seine Mutter in letzter Zeit insgesamt wenig zu feiern hatte. "Es waren zwei höllische Jahre für sie", erinnerte er sich an die Zeit, in der Camilla lernen musste, mit der Krebserkrankung ihres Gatten König Charles III. (76) umzugehen.

Das Weihnachtsfest will Tom in diesem Jahr auf Sandringham mit seiner Mutter und Charles verbringen – eine ungewohnte Abwechslung für den Gastro-Kritiker. In den letzten Jahren feierte er meist mit seinen Kindern bei seiner Ex-Frau. Nun freue er sich darauf, die Feiertage im Kreis der Royals zu erleben, auch wenn er dafür einen Smoking einpacken müsse. Er bemerkte: "Es wird anders sein. Ich weiß, dass es Truthahn und einen Kirchenbesuch geben wird." Seine Mutter habe ihn persönlich eingeladen und betont, wie sehr sie sich freuen würde, da sie schon lang kein Weihnachtsfest mehr gemeinsam gefeiert hätten – eine herzliche Einladung, die einer Königin wohl niemand so leicht ausschlagen könnte.

Tom, der aus der ersten Ehe von Camilla mit Andrew Parker Bowles stammt, sprach im Interview auch über die dunklen Zeiten in den 90er Jahren, als seine Mutter von den Medien gejagt wurde. "Der Umgang war barbarisch. Man will seine Mutter beschützen", sagte er und zeigte Verständnis für die Erfahrungen von William und Harry. Trotz allem pflegt er heute ein gutes Verhältnis zu seinem Stiefvater Charles und sieht den kommenden Feiertagen mit Neugier und Vorfreude entgegen.

Matt Cardy - WPA Pool/Getty Images Camilla Parker Bowles mit Sohn Tom und Tochter Laura

Getty Images Königin Camilla in Samoa, Oktober 2024

