Jude Law erinnert sich an "Der talentierte Mr. Ripley"

Der Schauspieler Jude Law (51) hat kürzlich in einem Interview mit dem Magazin Us Weekly über seine Erfahrungen bei den Dreharbeiten zu "Der talentierte Mr. Ripley" gesprochen. Gemeinsam mit seiner Co-Darstellerin Jurnee Smollett (38) erinnerte sich Jude an die Zeit vor über 25 Jahren, als er mit gerade einmal 25 Jahren die Rolle des Dickie Greenleaf übernahm. Er gab zu, dass er damals den Luxus und die besonderen Momente am Filmset in Italien für selbstverständlich hielt: "Ich dachte, so sind Filme eben. Und natürlich hatte ich nie wieder dieselbe Erfahrung machen dürfen, auf einer Yacht zu sitzen und in der Sonne Wein zu trinken." Heute blickt er nostalgisch auf diese Zeit zurück und schätzt die einzigartigen Erlebnisse, die er damals hatte.

Jude erzählte weiter, wie besonders die Zusammenarbeit mit Regisseur Anthony Minghella und seinen Kollegen Gwyneth Paltrow (52), Cate Blanchett (55) und dem verstorbenen Philip Seymour Hoffman (✝46) war. Die Proben fanden in den berühmten Cinecittà Studios in Rom statt, wo sie intensiv an ihren Rollen arbeiteten und sogar das Fahren von Vespas erlernten. "Wir haben es wirklich darauf angelegt mit den Proben", erinnerte sich der 51-Jährige lachend. Die Dreharbeiten zu "Der talentierte Mr. Ripley" seien eine einmalige Erfahrung gewesen, die er so nie wieder erlebt habe.

Abseits seiner Erinnerungen an frühere Tage sprach Jude auch über seine aktuelle Arbeit und sein Lebensgefühl. Mit 51 Jahren fühle er sich in seiner Karriere und in der Zusammenarbeit mit Regisseuren wie nie zuvor. In seinem neuen Film "The Order" spielt er an der Seite von Jurnee einen FBI-Agenten und beschreibt diese Erfahrung als besonders erfüllend. Die Rolle habe ihn dazu inspiriert, mutiger zu sein und sich aktiv für das einzusetzen, was ihm wichtig ist. "Jetzt ist die Zeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen, Gespräche zu führen und Menschen zur Verantwortung zu ziehen", sagte Jude entschlossen.

Getty Images Schauspieler Jude Law bei den GQ Men Of The Year Awards 2024

Getty Images Jude Law, 2004

