So schlimm stand es wirklich um Anna und Gerald Heisers Ehe

Wenn es um ihre Eheprobleme geht, nehmen Anna (34) und Gerald Heiser (39) kein Blatt vor den Mund. Das Bauer sucht Frau-Paar ging in den vergangenen Monaten offen damit um, dass sie mit ihrer Beziehung in einer tiefen Krise steckten. Im Interview mit Gala offenbaren sie nun, wie schlimm es zeitweise wirklich um ihre Ehe stand. "Wir haben uns auseinandergelebt und kaum miteinander geredet. Der Stress hat Gerald fertiggemacht, und dann ist man wie so eine Energie-Kugel, die nur einen Funken braucht und dann explodiert", beschreibt die Familienmutter sehr ehrlich die Situation, die bei ihnen zu Hause herrschte.

Laut Gerald hatte das Paar noch nicht über eine Trennung gesprochen, jedoch geben sie zu, dass sie sich Gedanken dazu gemacht hatten. "Wir waren tief in der Scheiße, was unsere Beziehung betrifft. Wir waren wirklich an der Kante und es hätte nur ein Millimeter gefehlt, und wir wären als Ehepaar gescheitert", erklärt Anna. Die Auswanderer setzten sich sogar ein Ultimatum, bis wann sie ihre Probleme in den Griff bekommen wollten. Vor allem für ihre zwei gemeinsamen Kinder sei es ihnen wichtig gewesen zu kämpfen. Die beiden machten eine Paartherapie und trafen schweren Herzens die Entscheidung, ihre Farm in Namibia zu verkaufen. Der Bauernhof sei zwar ihre Heimat gewesen, aber auch ein großer Stressfaktor.

Die Entscheidung stehe nun fest: Anna, Gerald und ihre Kinder Alina und Leon werden nach Polen umziehen – in die Heimat der 34-Jährigen. Auch aus der Öffentlichkeit wolle sich die Familie in Zukunft etwas zurückziehen. Gerald plane, auf einer Bohrinsel zu arbeiten. "Ich habe nach meiner Lehre in Kapstadt und Angola auf Schiffen gearbeitet. Das hat mir Riesenspaß gemacht", verrät er. Anna wolle zwar vorerst weiterhin mit Instagram ihr Geld verdienen – sich aber auch "irgendwann beruflich umorientieren".

Instagram / annaheiser Anna Heiser, Influencerin

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

