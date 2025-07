Romina Palm erlebt als Neu-Mama eine Achterbahn der Gefühle

Romina Palm (26) teilt aktuell mit ihren Fans, wie emotional das Leben als Neu-Mama für sie ist. Im Mai brachte das Model ihre erste Tochter Hazel zur Welt, und seitdem gewährt sie auf Instagram intime Einblicke in ihren Alltag mit dem kleinen Mädchen. Nun veröffentlichte die ehemalige GNTM-Kandidatin ein emotionales Reel, in dem sie weinend in die Kamera spricht. Mit Tränen in den Augen erklärt sie: "Diese Achterbahnfahrt der Gefühle nach einer Geburt ist wirklich der Wahnsinn – innerhalb weniger Minuten wechselt meine Stimmung... Wegen jedem Pups kann ich anfangen zu weinen."

Unter ihren emotionalen Postings zeigen sich Rominas Follower unglaublich unterstützend. Zahlreiche Kommentare stärken der Neu-Mama den Rücken und bestärken sie darin, dass ihre Gefühlsausbrüche völlig normal sind. "Es ist so eine krasse Erfahrung – das Mamawerden und -sein. Man ist ein vollkommen neuer Mensch", schrieb ein Follower einfühlsam. Romina scheint es gelungen zu sein, mit ihrer Offenheit vielen anderen Müttern aus der Seele zu sprechen, die sich mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sehen.

In ihrem neuen Alltag als Mama steht ihr Partner Christian Wolf (30) an ihrer Seite. Laut Romina soll die kleine Hazel ihrem Papa wie aus dem Gesicht geschnitten sein. Romina hatte bereits mit ihrem typischen Humor festgehalten, wie verblüfft sie darüber ist: "Da hab ich die neun Monate in mir, damit sie aussieht wie er, oder was?" Zusammen genießen Romina und Christian das Familienglück in vollen Zügen. Das Paar wirkt auf ihren geteilten Momenten auf Social Media unzertrennlich und tief verbunden durch die neue Rolle als Eltern.

Instagram / rominapalm Romina Palm im April 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf und Tochter Hazel im Juni 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin