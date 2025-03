Ohne Christian? Antonia Elena feiert Noahs ersten Geburtstag

Für Antonia Elena und ihren Sohn Noah ist heute ein ganz besonderer Tag: der erste Geburtstag des kleinen Mannes. In ihrer Instagram-Story gratuliert sie ihrem Schatz und gibt einen Einblick, wie sie den Tag feiern. "Nichts extrem Großes, dafür aber mit allen, die Noahs erstes Jahr so wundervoll gemacht haben und mir unter die Arme gegriffen haben, wo es nur ging. Ich bin so dankbar, freu mich auf unseren gemütlichen Brunch", schreibt die Blondine. Später teilt sie noch ein Gruppenbild mit den Gästen und betont erneut, dass alle da seien, "die Noahs erstes Jahr so bereichert haben". Es fällt auf: Papa Christian Wolf ist nicht dabei.

Ob Christian vielleicht doch noch im Laufe des Tages dazustoßen oder mit ihm zusammen nachgefeiert wird, erwähnt Antonia nicht. Jedoch scheinen Noah und seinen Vater an diesem Tag einige Tausend Kilometer zu trennen. Die Kulisse der Party und auch das Wetter – Antonia berichtet von Schneefall – verrät, dass Mama und Sohn in ihrem Zuhause in München feiern. Ein Blick in Christians Instagram-Story verrät, dass er sich gerade in Kapstadt – seiner aktuellen Wahlheimat – befindet. Dass sein Sohn heute seinen ersten Geburtstag hat, erwähnt der Partner von Romina Palm (25) auf Social Media nicht.

Antonia verkündete im Juli 2023 überglücklich ihre Schwangerschaft. Mithilfe einer Kinderwunschbehandlung ging ein großer Wunsch von der Social-Media-Bekanntheit und Christian in Erfüllung. Die beiden trennten sich jedoch kurz vor der Geburt. Im Netz betonten beide Elternteile stets, trotz der Umstände eine gute gemeinsame Ebene zu haben. Jedoch ließ Christian immer wieder durchblicken, dass er es schade finde, dass Antonia nicht wolle, dass seine neue Partnerin eine Rolle im Leben ihres Sohnes spiele. Inzwischen erwarten der YouTuber und Romina selbst ein gemeinsames Kind – ob sich seitdem an der Situation mit Antonia etwas verändert hat, ist nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und ihre Freunde feiern den Geburtstag von ihrem Sohn Noah, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige