Von diesem Model wurde Leonardo DiCaprio einst geghostet!

Verrückte Geschichte! Der Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (48) hat in seinem Leben schon viele schöne Frauen gedatet und scheint kein Problem damit zu haben, immer wieder eine neue Bekanntschaft an Land zu ziehen. Das australische Model Steph Claire Smith (29) verrät nun, dass auch es die lange Liste von Leos Freundinnen hätte schmücken können, denn: Angeblich schrieb der Schauspieler Steph eine Nachricht – und sie ghostete ihn!

In ihrem Podcast "KICPOD" packt die Fitness-Influencerin über ihre Begegnung mit dem Filmstar aus, die sich vor zehn Jahren in einem Nachtclub ereignete: "Ich tanzte die meiste Zeit des Abends allein, und ich bemerkte, dass mich jemand ansah, und ich dachte: Der sieht irgendwie aus wie Leonardo DiCaprio." Und tatsächlich: Es handelte sich um den 48-Jährigen, der Steph schließlich fragte: "Kann ich deine Nummer haben? Ich würde dich gerne zum Abendessen in eines der nettesten Restaurants hier in der Gegend einladen." Zwar gab diese dem Schauspieler damals ihre Nummer, doch ignorierte sie die Nachricht, die sie später von ihm erhalten sollte.

Weil sie zum damaligen Zeitpunkt bereits in ihren heutigen Ehemann verliebt gewesen war, entschied sich das Model dazu, nicht auf Leos Avancen einzugehen. Der Oscarpreisträger hat sich seitdem im Übrigen mit zahlreichen Frauen über die Geschichte hinweggetröstet. Derzeit wird er mit dem Model Gigi Hadid (28) in Verbindung gebracht.

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Instagram / stephclairesmith Steph Claire Smith, Fitness-Influencerin

Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

