Karlie Kloss und Joshua Kushner erwarten ihr drittes Kind

Wunderbare Neuigkeiten gibt Karlie Kloss (32) bekannt: Das Model und sein Ehemann Joshua Kushner (39) dürfen bald schon ihren dritten Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen! Auf Instagram teilt die dreifache Mama in spe eine Reihe von Fotos, die unter anderem sie selbst in einem schwarzen, körperbetonten Kleid zeigen. Auf weiteren Schnappschüssen trägt sie einen ihrer Söhne auf dem Arm und lächelt in die Kamera. Dabei liegt der Fokus allerdings immer auf einem ganz besonderen Detail: ihr schon recht runder Babybauch, der durch ihre eng anliegenden Klamotten gut zum Vorschein kommt. "Drei sind eine Party", betitelt sie die Fotos.

Familie bedeutet Karlie unglaublich viel – weil ihre Kids und die liebevolle Beziehung zu ihrem Ehemann so wertvoll für sie sind, hält sie ihr persönliches Leben zum Großteil aus der Öffentlichkeit heraus. Gegenüber Vogue verrät sie dennoch über ihre neue Schwangerschaft: "Familie bedeutet mir alles. Josh und ich sind unglaublich dankbar für diesen Segen." Schon während ihrer zweiten Schwangerschaft schwärmte das Supermodel oft davon, Mutter zu sein. "Es ist so schön! Vielleicht sind es nur die Hormone, aber es erfüllt mich jeden Tag mit so viel Freude, aufzuwachen und diese kleinen Wesen um mich zu haben", schilderte sie gegenüber demselben Magazin.

Joshua und Karlie gelten als Traumpaar. 2018 gaben sie sich erstmals das Jawort, ein Jahr später feierten sie erneut ihre Trauung mit einer großen Party. Allerdings kennen sie sich schon seit über 12 Jahren! Das Model schwärmte 2020 im Podcast InCharge with DVF über ihren Partner: "Ich habe meinen Seelenverwandten kennengelernt, geheiratet und bin unsterblich in ihn verliebt." Genauere Details über den neuen Familienzuwachs hat das Paar bisher noch nicht verraten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Josh Kushner und Karlie Kloss, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Getty Images Karlie Kloss, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige