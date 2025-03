Karlie Kloss zeigt stolz ihren Babybauch nach Ankündigung

Das Model Karlie Kloss (32) hat aufregende Neuigkeiten zu verkünden: Die 32-Jährige erwartet ihr drittes Kind mit Ehemann Joshua Kushner (39). Auf Instagram teilte sie bereits am Montag Fotos, die ihren Babybauch und auch ihre beiden kleinen Söhne Levi Joseph und Elijah Jude zeigen. "Drei sind eine Party", schrieb Karlie zu den Bildern. Einen Tag später wurde sie in Paris gesichtet, wo sie ihren wachsenden Bauch in einem bauchfreien Outfit präsentierte und dabei sichtlich entspannt wirkte. Fotos, die Just Jared vorliegen, zeigen: Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht und einer coolen Sonnenbrille auf der Nase setzt sie ihren Bauch durch das aufgeknöpfte Oberteil in Szene.

Karlie und Joshua, die seit 2012 ein Paar sind, haben seit Beginn ihrer Beziehung eine außergewöhnliche Liebesgeschichte geschrieben. Nach ihrer Verlobung im Sommer 2018 heirateten sie noch im selben Jahr in einer intimen Zeremonie in New York. Das Paar ist aber nicht nur privat, sondern auch beruflich erfolgreich – Karlie als Unternehmerin und Model, Joshua als milliardenschwerer Investor, der unter anderem die Venture-Capital-Firma Thrive Capital gegründet hat. Trotz ihrer unterschiedlichen beruflichen Wurzeln betonen beide immer wieder, wie sehr sie gemeinsame Werte verbinden.

Neben ihrem Leben als Model und Unternehmerin setzt Karlie auf ihre Rolle als Mutter und Ehefrau. In einem Statement gegenüber Vogue betonte sie: "Familie ist alles für mich. Josh und ich sind unglaublich dankbar für dieses Geschenk." Karlie, die ihre Firma "Kode With Klossy" gegründet hat, begeistert ihre Fans nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch mit ihrer authentischen und bodenständigen Ausstrahlung. Joshua, der als erfolgreiches Mitglied der Wirtschaftsszene gilt, macht ebenfalls Schlagzeilen: Seine Karriere als Unternehmer und Investor hat ihm laut Forbes zu einem Milliardenvermögen verholfen.

Getty Images Karlie Kloss und Joshua Kushner, November 2024

Getty Images Karlie Kloss, Model und Unternehmerin

