Karlie Kloss besucht Basketballspiel in stylishem Lederlook

So stylish verbringt Karlie Kloss (32) also ihre Freizeit! Das Supermodel besuchte am vergangenen Dienstag ein spannendes Basketballspiel im Barclays Center in New York City. Wie Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, saß sie gemeinsam mit einer Freundin auf den begehrten Plätzen direkt am Spielfeldrand und feuerte die Teams begeistert an. In einem Outfit aus kakifarbener Jacke, weißem Top und schwarzen Lederhosen zog sie alle Blicke auf sich. Dazu kombinierte die brünette Beauty goldene Creolen, eine zarte Goldkette, elegante Lederstiefel und eine edle schwarze Prada-Handtasche.

Während des Spiels zwischen den New York Liberty und den Las Vegas Aces zeigte sich Karlie in bester Laune. Sie winkte freundlich in die Menge, plauderte mit ihrer Sitznachbarin und genoss sichtlich die energiegeladene Atmosphäre in der Arena. Die New York Liberty gewannen das Spiel mit 88 zu 84 Punkten und sind nun nur noch einen Sieg von den WNBA-Finals entfernt. Scheint so, als habe die 32-Jährige den Abend in vollen Zügen genossen zu haben. Abschließend ließ sie es sich nicht nehmen, den Spielern nach dem Spiel zu gratulieren.

Dass sie ein Händchen für Mode hat, stellt Karlie regelmäßig unter Beweis. Als sie zuletzt gemeinsam mit ihrem Ehemann Joshua Kushner (39) bei einem entspannten Spaziergang durch New York abgelichtet wurde, glänzte der frühere Victoria's Secret-Engel in einem schicken Look aus einer cremefarbenen Bluse mit Volantärmeln, einer dunklen Jeans und einem Paar schwarzer Mokassins. Ihr Outfit rundete sie mit ihrer ockerfarbenen 30.000 Euro teuren Birkin Bag ab.

Getty Images Karlie Kloss, Model

Getty Images Josh Kushner und Karlie Kloss, Ehepaar

