Karlie Kloss läutet Oktober mit seltenen Familienfotos ein

Karlie Kloss (32) teilt nur selten private Einblicke im Netz. Anlässlich der neuen Jahreszeit macht das Model jetzt allerdings eine Ausnahme und teilt eine Slideshow mit ihren Followern auf Instagram. Zwei der Schnappschüsse zeigen Karlies Ehemann Joshua Kushner (39), der ihren jüngsten Spross Elijah Jude auf seinen Schultern trägt. Auf weiteren Bildern sind Elijah und sein Brüderchen Levi Joseph dabei zu sehen, wie sie vergnügt auf einer Wiese voller Kürbisse spielen. "Wir sind bereit für den Oktober", betitelt Karlie den Beitrag und fügt ihren Worten herbstliche Emojis hinzu.

Im vergangenen Juli ließ Karlie ihre Community zuletzt an ihrem Familienleben teilhaben. "Unser süßer kleiner Elijah ist diesen Monat ein Jahr alt geworden", hieß es unter der Bilderreihe, mit der Karlie ihrem kleinen Fratz zu seinem ersten Geburtstag gratulierte. Darin zeigte die 32-Jährige verschiedene Momente aus Elijahs erstem Lebensjahr. Der Einjährige hatte am 11. Juli vergangenen Jahres das Licht der Welt erblickt, was seine stolzen Eltern damals auf ihren Social-Media-Kanälen verkündeten.

Viel ist über Joshua und Karlies Beziehung nicht bekannt. Die beiden gehen bereits seit dem Jahr 2012 Seite an Seite durchs Leben. Im Jahr 2018 hatten sie ihr Liebesglück besiegelt und sich in New York das Jawort gegeben. Drei Jahre nach der Hochzeit erblickte ihr erstes gemeinsames Baby, Sohnemann Levi Joseph, das Licht der Welt. Was hinter Karlies Geheimniskrämerei zu ihren privaten Angelegenheiten steckt, verriet sie vor einigen Jahren gegenüber Porter: "Es war nie meine Absicht, so viel von meinem Privatleben geheim zu halten. Wie Carolina Herrera immer sagt: 'Eine Frau, die ein offenes Buch ist, ist langweilig. Da gibt es keine Rätsel mehr.'"

Instagram / karliekloss Joshua Kushner und sein Sohn Elijah Jude im Oktober 2024

Getty Images Josh Kushner und Karlie Kloss, Ehepaar

