Karlie Kloss strahlt mit Babybauch auf der Met Gala 2025

Karlie Kloss (32) sorgte am Montagabend im Metropolitan Museum of Art in New York für einen ganz besonderen Auftritt bei der diesjährigen Met Gala. Das Model strahlte auf dem roten Teppich und legte dabei liebevoll beide Hände auf ihren deutlich sichtbaren Babybauch. In einem bodenlangen, schwarzen Kleid mit auffälligem Kragen und funkelnden Overknee-Stiefeln posierte die 32-Jährige für die Fotografen. An ihrer Seite war zwar nicht Ehemann Joshua Kushner (39) zu sehen, gemeinsam erwarten die beiden jedoch ihr drittes Kind, wie das Paar bereits im März dieses Jahres bekannt gegeben hat.

Das Motto der diesjährigen Met Gala lautete "Tailored for You" und stand ganz im Zeichen von Männermode und raffiniertem Schnitt. Anlass war die Eröffnung der Ausstellung "Superfine: Tailoring Black Style", die vom ikonischen Werk "Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity" aus dem Jahr 2009 inspiriert ist. Mehrere Prominente übernahmen als Co-Chairs die Rolle des Gastgebers, während ein exklusiver Kreis von rund 25 weiteren Stars als offizielles Komitee ins Museum geladen wurde. Karlies Auftritt zählte eindeutig zu den Highlights des Abends, denn die Kombination aus Mode und Familienfreude begeisterte die internationalen Medien.

In den vergangenen Monaten ließ Karlie Kloss immer wieder durchblicken, wie sehr ihre Familie ihr am Herzen liegt. Die Unternehmerin und ihr Mann halten Privatleben und Kinder größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus, dennoch gibt Karlie in Interviews ab und an einen Einblick in ihr Familienglück. "Familie bedeutet mir alles. Josh und ich sind unglaublich dankbar für diesen Segen", verriet sie dem Magazin Vogue, als die Schwangerschaft im März offiziell wurde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Karlie Kloss bei der Met Gala, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Karlie Kloss und Joshua Kushner, November 2024

Anzeige Anzeige