Selten: Karlie Kloss spricht über ihre Ex-BFF Taylor Swift

Karlie Kloss (31) hat sich überraschenderweise zu ihrer ehemaligen besten Freundin Taylor Swift (34) geäußert, nachdem sie deren "The Eras"-Tour besuchte. In einem Interview mit Yahoo Life lobt das Model die Musik der Pop-Ikone und nannte Taylors neues Album "The Tortured Poets Department" ein "klassisches Werk". Auf die Frage, welcher Song ihr liebster von der Platte ist, sagte sie: "Ich würde sagen, das ganze Album. Aber sie hat so viele Hits. Ich liebe definitiv 'Shake It Off'."

Überraschend war für viele Fans, dass Karlie bei dem Los-Angeles-Konzert inmitten der Zuschauer auf den Rängen und nicht im VIP-Bereich des Stadions saß. Das Model und die Pop-Sängerin sind angeblich seit 2019 keine Freundinnen mehr. Damals hatten sie sich nach Taylors Auftritt bei der Victoria's Secret-Fashionshow 2013 angefreundet und galten als unzertrennlich. Doch das Blatt wendete sich, als Taylor bei beiden Hochzeitszeremonien von Karlie und Joshua Kushner (39) im Jahr 2018 abwesend war, was die Gerüchteküche weiter anheizte.

Weder Karlie noch Taylor haben sich bisher konkret zu den genauen Umständen ihrer Distanz geäußert. Es gab jedoch Berichte, wonach ein Missverständnis über die Nutzung von Taylors Haus durch Karlie für die Spannungen verantwortlich sein könnte. Trotz dieser Gerüchte gab die Beauty in einem Interview mit New York Times an, man solle nicht alles glauben, was man liest. Inzwischen ist Karlie Mutter der beiden Söhne Levi und Elijah und scheint weiterhin erfolgreich in ihrer Karriere voranzuschreiten.

Dennoch scheint sich das Verhältnis zwischen den beiden mittlerweile gebessert zu haben. Ein Insider verriet erst kürzlich gegenüber RadarOnline, dass die Differenzen zwischen Taylor und Karlie nicht mehr relevant seien und die 31-Jährige deshalb das Konzert der Sängerin besuchte. "Taylor war sehr glücklich, Karlie bei der Show zu sehen. Sie haben sogar danach geplaudert und Pläne gemacht, sich bald wiederzusehen", erklärte die Quelle. Offiziell äußerten sich die beiden allerdings noch nicht zu ihrer wiederbelebten Freundschaft.

Das Engagement der Sängerin für ihre Freunde zeigte sich auch bei anderen Anlässen. Trotz des anstrengenden Tourplans nahm Taylor sich beispielsweise die Zeit, an der Hochzeit ihres engen Freundes Jack Antonoff (40) und der Schauspielerin Margaret Qualley (29) teilzunehmen. Dabei gerieten ihre Fans in Aufregung und eine Menschenmenge versammelte sich, sodass die Polizei einschreiten musste, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Taylors Hingabe für ihre Freunde und Fans bleibt ungebrochen.

Getty Images Karlie Kloss, Model

Getty Images Taylor Swift und Karlie Kloss im Dezember 2014

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

T.JACKSON / BACKGRID Taylor Swift auf Jack Antonoff und Margaret Qualleys Hochzeit

