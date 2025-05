Schwangere Karlie Kloss schwärmt von Ehe mit ihrem Joshua

Karlie Kloss (32) hat im Podcast Aspire selten so offen über ihre Ehe mit Joshua Kushner (39) gesprochen. Das Supermodel, das aktuell ihr drittes Kind erwartet, beschreibt ihren Mann als ihren größten Unterstützer. Er sei eine wichtige Stütze, besonders während ihres Übergangs zur Mutterschaft. "Er hat mich immer daran erinnert, dass ich mich selbst nicht verlieren soll", sagte sie fast unter Tränen. Die beiden, die seit 2018 verheiratet sind, haben bereits zwei Kinder: Levi, vier Jahre alt, und Elijah, der 19 Monate alt ist.

In dem Gespräch mit der Unternehmerin Emma Grede offenbarte Karlie auch ihre Philosophie als Mutter. Sie setzt auf eine enge Verbindung zu ihren Kindern und möchte, dass sie Selbstständigkeit lernen. "Ich möchte, dass meine Kinder in der Lage sind, sich selbst die Schuhe zu binden und ihre Kleidung anzuziehen", erklärte sie über ihren Erziehungsstil. Gleichzeitig betonte Karlie, dass sie nur wenige helfende Hände im Alltag ihrer Familie zulässt, da sie eine sehr präsente Mutter sein möchte. Vor allem ist es für sie wichtig, für ihre Kinder eine sichere und liebevolle Umgebung zu schaffen.

Karlie, die auf der diesjährigen Met Gala mit ihrem Babybauch im schwarzen Kleid für Aufsehen sorgte, hat in den vergangenen Jahren sowohl beruflich als auch privat beeindruckende Meilensteine erreicht. Neben ihrer Modelkarriere engagiert sie sich mit ihrer Initiative "Kode With Klossy", einem Coding-Camp für Mädchen, für mehr Vielfalt in der Technologiebranche. Ihr Ehemann Joshua, der Gründer von Thrive Capital, feierte ebenfalls berufliche Erfolge. Trotz ihrer Errungenschaften betonte Karlie immer wieder, dass ihre Familie ihre höchste Priorität bleibt: "Familie ist alles", sagte sie kürzlich in einem Interview mit Vogue.

Instagram / karliekloss Karlie Kloss mit ihren Söhnen im September 2023

Getty Images Karlie Kloss bei der Met Gala, Mai 2025

