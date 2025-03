Mickie Krause verrät: So geht es Jürgen Drews nach Ruhestand

Jürgen Drews (79), der als "König von Mallorca" bekannt gewordene Schlagerstar, feiert am 2. April seinen 80. Geburtstag. Nachdem er im Juli 2022 offiziell seine Karriere beendet hatte, genießt er inzwischen ein ruhiges Rentnerleben in München, wohin er vergangenes Jahr gemeinsam mit seiner Frau Ramona (51) hinzog. Das Paar lebt nun in der Nähe ihrer Tochter Joelina Drews (29), was sich laut Ramona als die beste Entscheidung herausgestellt hat. Mickie Krause (54), langjähriger Weggefährte und Freund von Jürgen, verriet gegenüber RTL beim Pre-Opening eines Schlagercafés in Düsseldorf, dass es dem Paar "tiptop" gehe.

Trotzdem vermissen viele Fans sowie Mickie selbst den einstigen Dauergast auf den Bühnen Mallorcas. "Ich vermisse ihn vor allem auf der Bühne", erklärte der Partysänger. Dennoch freut er sich, dass sein Freund nun mehr Zeit mit seiner Familie verbringen kann. Jürgen Drews, der an Polyneuropathie leidet, habe laut seiner Tochter Joelina eine vergleichsweise milde Form der Krankheit, die ihm aber gelegentlich zu schaffen mache. Ob und wie Jürgen seinen runden Geburtstag feiern wird, ist noch nicht bekannt – Mickie hofft jedenfalls, eine Einladung zu erhalten.

Hinter den Kulissen galt Jürgen Drews immer als Familienmensch. Seine Tochter Joelina ist wie ihr Vater musikalisch aktiv, während seine Frau Ramona ihn seit Jahrzehnten sowohl privat als auch beruflich unterstützt. Der Entschluss, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, fiel Jürgen laut eigener Aussage nicht leicht, doch Gesundheit und Familie haben für ihn Priorität. Mit seiner charmanten, bodenständigen Art hat er sich über die Jahre ein Millionenpublikum erobert.

Getty Images Jürgen Drews, Sänger

Getty Images Jürgen Drews, Ramona Drews, Jolina Drews und Adrian Louis im September 2024

