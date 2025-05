Ganz entspannt: So lässig genießt Jürgen Drews seine Rente

Jürgen Drews (80), bekannt als der "König von Mallorca", überrascht seine Fans jetzt mit einem neuen Look. Der 80-jährige Schlagerstar, der sich vor zwei Jahren aus dem Rampenlicht zurückzog, zeigt sich auf Instagram mit einem lässigen Drei-Tage-Bart und in entspannter Freizeitmode. Auf einem aktuellen Schnappschuss genießt Jürgen in einem Strandkorb die Sonne, gekleidet in eine weiße kurze Hose, ein gestreiftes Hemd und mit Sonnenbrille. Besonders begeistert sind die Fans laut RTL vom lockeren Auftreten ihres Idols, das sie mit Kommentaren wie "Toll, so gut drauf mit 80" oder "Genieß es! Du hast es dir verdient" feiern.

Neben seinem neuen Look widmet sich Jürgen Drews seinen Projekten zu Hause in München, wo er mit seiner Ehefrau Ramona Drews (51) lebt. Zuletzt stand ein größerer Umbau im Garten des Paares an, den der Sänger mittlerweile weitgehend abgeschlossen hat. Nun scheint er die warme Jahreszeit auf der neu gestalteten Terrasse zu genießen. Seine Krankheit, eine Polyneuropathie, belastet ihn laut RTL nicht. Die unheilbare Nervenkrankheit verursacht Symptome wie Taubheitsgefühle, Kribbeln oder Brennen, doch Schmerzen habe der Musiker keine.

Jürgen Drews hat sich im Laufe seiner Karriere einen unverwechselbaren Platz in der Schlagerwelt erarbeitet. Besonders bekannt ist er für Hits wie "Ein Bett im Kornfeld", mit denen er über Jahrzehnte die deutschen Charts prägte. Den Spitznamen "König von Mallorca" erhielt er durch seine Auftritte und Erfolge auf der Baleareninsel, die zu einer zweiten Heimat für ihn wurde. Privat lebt der Entertainer eher zurückgezogen und genießt nun die Zeit mit seiner Familie und kleineren Alltagsfreuden. Im April feierte der Sänger seinen runden Geburtstag, den er mit ähnlich viel Gelassenheit verbrachte, wie er aktuell seinen Ruhestand zu genießen scheint.

Instagram / ichbinjoelina Jürgen Drews, Sänger

Instagram / ichbinjoelina Joelina, Ramona und Jürgen Drews

