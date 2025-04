Mickie Krause wird beim Leipzig Marathon mitlaufen

Mickie Krause (54), bekannt für seinen Ballermann-Hit "Schatzi, schenk mir ein Foto", wird am Sonntag beim 47. Leipzig Marathon an der Startlinie stehen. Der Sänger und passionierte Läufer gehört damit zu den mehr als 1.400 Teilnehmern, die sich der Hauptstrecke stellen. Mickie hat in der Vergangenheit bereits an zahlreichen Marathons teilgenommen – der Lauf in Leipzig könnte sein 18. oder 19. sein, wie er kürzlich im Podcast "Aber bitte mit Schlager" verriet.

Noch bevor er die Laufstrecke in Angriff nimmt, wird Mickie am Vorabend in der Leipziger Quarterback Arena auftreten – und zwar bei der "Schlagernacht des Jahres" zusammen mit Matthias Reim (67). Trotz des engen Zeitplans ist der Musiker gut vorbereitet. Er trainiert viermal wöchentlich und legt dabei Distanzen von bis zu 33 Kilometern zurück. Seine Bestzeit liegt bei beeindruckenden 3:15 Stunden, 2017 lief er in Leipzig die Strecke in 3:34 Stunden.

Neben seiner Musikkarriere ist Mickie, der bereits seit 25 Jahren mit seiner Frau Ute verheiratet ist, schon lange vom Laufen begeistert. Er spricht in Interviews offen über seine Leidenschaft und wie sie ihm hilft, einen Ausgleich zu seinem oft hektischen Künstlerleben zu finden. Dass der Marathon direkt nach einem großen Auftritt folgt, unterstreicht nicht nur sein Durchhaltevermögen, sondern auch, wie sehr Mickie private Leidenschaften mit seinem Staralltag vereint.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mickie Krause, Partysänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Mickie Krause beim RTL Spendenmarathon in Hürth, November 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige