Emotionale Worte: Jürgen Drews schwärmt von seiner Familie

Am 2. April feierte Schlagerstar Jürgen Drews seinen 80. Geburtstag. Gefeiert wurde im kleinen Kreis in Kitzbühel, wo auch ein emotionales Interview mit RTL mit der Familie stattfand. Besonders gerührt zeigte sich der "König von Mallorca", als er über seine Frau Ramona Drews (51) sprach, mit der er seit 34 Jahren zusammen und 31 Jahre verheiratet ist. "Ramona hat sich nie beschwert, im Gegenteil, sie hat immer gesagt: Mach weiter", schwärmte Jürgen mit Tränen in den Augen. Doch auch Tochter Joelina Drews (29) betonte die starke familiäre Bindung in schwierigen Momenten, zum Beispiel im Umgang mit Jürgens Krankheit, der Polyneuropathie, die seit seiner Diagnose 2022 das Leben der Familie begleitet.

Die Krankheit stellte die Familie Drews vor Herausforderungen. Besonders ein Vorfall vor einigen Jahren bleibt ihnen in Erinnerung: Bei einem Amsterdam-Besuch wurde Jürgens Gesundheitszustand während eines zehn Kilometer langen Spaziergangs plötzlich spürbar. "Am Ende hat man es gemerkt, da wurdest du immer schneller, weil du nicht mehr das Gleichgewicht halten konntest", schilderte Tochter Joelina Drews emotionale Momente aus ihrem Familienalltag. Ramona ergänzte: "Der Gleichgewichtssinn ist manchmal überfordert." Doch auch in diesen Momenten lässt sich die Familie nicht unterkriegen. Jürgen betonte: "Für mich ist die Familie mein Ein und Alles."

Die Nähe und Dankbarkeit für seine Familie zieht sich wie ein roter Faden durch Jürgens Aussagen. Im Rückblick auf seine Karriere und Erkrankung beschrieb er die Familie als seinen "Motor" und betonte, wie wichtig sie für ihn sei. Bekannt dafür, stets auf der Bühne begeistert zu haben, hat sich der Sänger seit seinem Karriereende 2022 neu orientiert. Wie bereits berichtet, verbrachte Drews seinen Geburtstag mit Ramona, Joelina und deren Partner Adrian in Österreich. Die Reise, die eine Überraschung am Gruberhof beinhaltete, zeigte, dass er trotz der Krankheit die schönen Momente sucht – und mit der Familie auch findet.

Getty Images Adrian Louis, Joelina Drews, Ramona Drews und Jürgen Drews im September 2024

Getty Images Jürgen Drews, Sänger

