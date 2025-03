Jürgen Drews wird 80: So gut geht es dem Sänger im Ruhestand

Jürgen Drews (79), bekannt als der "König von Mallorca", hat einen besonderen Grund zum Feiern: Der Schlagerstar wird am kommenden Mittwoch 80 Jahre alt. Der Musiker blickt auf eine glanzvolle Karriere zurück, die ihn vom gefeierten Sänger am Ballermann bis hin zur echten Kultfigur in Deutschland gemacht hat. Im Interview mit der Bild erzählt er, wie es ihm mit seiner achten Null geht: "Surreal. Die Zahl ist für mich nicht greifbar, weil ich mich nicht so alt fühle." Gesundheitlich gehe es ihm – trotz seiner Krankheit – sehr gut. Vor einigen Jahren wurde bei Jürgen die Nervenkrankheit Polyneuropathie diagnostiziert. Schmerzen habe er keine: "Bei längeren Spaziergängen werde ich etwas schneller müde und habe eine leichte Gangunsicherheit. Das haben andere in meinem Alter aber auch ohne diese Krankheit."

Vor rund zwei Jahren hat der Künstler seine Schlagerkarriere an den Nagel gehängt und genießt seitdem den Ruhestand mit seiner Familie. Eine Entscheidung, die er heute nicht bereut. "Ich hatte schon durch Corona eine unfreiwillige Auszeit und war, wie alle meine Kollegen, zu einer langen Pause gezwungen. Und die habe ich so genossen, dass ich mir dachte: Eigentlich ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören", erklärt Jürgen. Es gebe vereinzelt Tage, an denen er gerne wieder vor seinen Fans stehen möchte. Deswegen habe er es auch sehr genossen, als er noch zweimal mit seiner Tochter Joelina (29) auf der Bühne stand: "Ich kann mir gut vorstellen, das noch mal zu machen."

Bis vor seiner Rente stand er am Ballermann regelmäßig vor Publikum – doch die Partymeile auf Mallorca vermisst er jetzt nicht. Die Shows dort seien sowieso eigentlich nicht sein Ding gewesen: "Im Publikum ging es so wild her, dass ich der Zuschauer war, obwohl ich auf der Bühne stand. Privat gab es bei mir keine wilden Partys, keine Drogen und keinen Alkohol. Mein Privatleben war das Gegenteil dieser Ballermann-Auftritte." Seit ein paar Monaten lebt Jürgen mit seiner Frau Ramona (51) auf dem Land in Bayern – ganz in der Nähe seiner Tochter und deren Verlobtem Adrian Louis. Sein "Bett im Kornfeld" hat er dort quasi direkt vor dem Fenster.

Getty Images Jürgen Drews und Joelina Drews im Oktober 2022

ActionPress Jürgen Drews, Schlagerstar

