Nach Baby-Gerüchten: Mason Disick wieder auf Social Media

Mason Disick (15), der älteste Sohn von Kourtney Kardashian (45) und Scott Disick (41), hat sich nach einer längeren Pause von den sozialen Medien nun mit einer neuen Instagram-Story zurückgemeldet. Dies geschieht nach den jüngsten Gerüchten, dass Mason heimlich Vater geworden sei. Spekulationen besagten, der 15-Jährige habe eine Tochter namens "Piper" mit einer Klassenkameradin. Auslöser waren angebliche Instagram-Posts, die Bilder eines Babys mit diesen Behauptungen verknüpften, sich jedoch später als Fälschungen herausstellten, wie die Daily Mail berichtete.

Mason, der zuletzt im Sommer 2024 auf Instagram aktiv war, teilte am Sonntagabend einen Schnappschuss in seiner Story. Das Foto zeigt ihn nachts auf einer Terrasse an der Seite eines Freundes, der mit dem Rücken zum Betrachter steht, während eine weitere Person offenbar hinter der Kamera steht. Begleitet wurde das Bild von einem Lied des Künstlers Ian mit dem Titel "Out West", dessen Text sich mit dem Thema des schnellen Erwachsenwerdens befasst – ein klarer Kontrast zu den Spekulationen. Masons Rückkehr in die sozialen Medien erfolgt nur wenige Tage, nachdem Kourtney die Gerüchte dementiert hatte.

Kourtney stellte klar: "Mason hat kein Kind. Diese Accounts sind fake." Sie bat die Medien und die Öffentlichkeit, die Privatsphäre ihres minderjährigen Sohnes zu respektieren. Obwohl der Teenager in seiner Kindheit kurzzeitig in den sozialen Medien aktiv war, machten Kourtney und Scott laut Hello! deutlich, dass sie dies nicht unterstützen, solange er noch nicht alt genug ist. Während seine Geschwister regelmäßig in der TV-Show The Kardashians zu sehen sind, hält sich Mason weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Kourtneys klare Worte verdeutlichen, wie ernst sie den Schutz ihrer Kinder nimmt.

Instagram / masondisick Reign und Mason Disick, Brüder

Photographer Group/MEGA Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Mason Disick

