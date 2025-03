Ist Mason Vater? Kourtney Kardashian bestreitet Gerüchte

Kourtney Kardashian (45) hat nun vehement die Gerüchte zurückgewiesen, dass ihr Sohn Mason Disick (15) bereits Vater eines Kindes sein soll. Über mutmaßlich gefälschte Instagram-Accounts waren in den vergangenen Wochen Behauptungen veröffentlicht worden, dass Mason eine Tochter namens Piper hätte. Diese Accounts verbreiteten Fotos eines Babys und detaillierte Geschichten, was die Spekulationen weiter anheizte. Kourtney, Mutter von vier Kindern, bezog nun am Sonntag in ihrer Instagram-Story klar Stellung und schrieb: "Ich spreche selten Gerüchte oder Verschwörungen an, die mich oder meine Familie betreffen, aber hier geht es um mein Kind, und es fühlt sich falsch an, irgendjemanden auch nur für eine Sekunde glauben zu lassen, dass diese Lügen auch nur im Entferntesten wahr sind." Sie seien es nicht. "Mason hat kein Kind. Diese Accounts sind fake. Bitte respektiert seine Privatsphäre!"

Gerüchte, Mason habe heimlich ein Kind gezeugt, kamen auf, nachdem Kommentare sowie scheinbar manipulierte Screenshots von einem privaten Instagram-Account, der angeblich mit dem Teenager in Verbindung stand, über TikTok viral gingen. Die Reality-TV-Ikone machte deutlich, wie sehr ihr Sohn unter den falschen Gerüchten leide. "Er ist ein Kind mit Gefühlen und einer wunderbaren Zukunft", betonte sie. Besonders alarmiert sei sie gewesen, weil die vermeintlich echten Accounts auch abfällige Kommentare über den Jungen und das angebliche Baby verbreiteten. Gleichzeitig appellierte die liebende Mutter an die Öffentlichkeit: "Bitte hört auf, falsche Erzählungen zu verbreiten und Lügen zu spinnen. Es ist verletzend und respektlos." Kourtney forderte weiter: "Und an all die anderen Leute, die Videos über meine Kinder machen (die übrigens minderjährig sind), bitte hört auf und lasst sie in Ruhe."

Mason, der älteste Sohn von Kourtney und ihrem Ex-Partner Scott Disick (41), lebt seit zwei Jahren bei seinem Vater und meidet meist die Öffentlichkeit. Scott hatte zuletzt in einem Podcast über Masons aufkommendes Interesse an Mädchen gesprochen und ihm dabei Ratschläge für ein respektvolles Verhalten gegeben. Von Vaterschaft war da jedenfalls noch keine Rede. Die Kardashians sind bekannt dafür, Provokationen in den sozialen Medien meist still zu ignorieren. Doch in diesem Fall machte Kourtney, die seit 2021 mit Blink-182-Drummer Travis Barker (49) liiert ist, eine Ausnahme, um ihren Sohn zu schützen und ihm die Privatsphäre zu gewährleisten, die er in seinem jungen Alter verdient.

MEGA Mason Disick im März 2023 in Calabasas, Kalifornien

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Oktober 2024

